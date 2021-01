Daniel Salinas asoció aumento de casos de COVID-19 a marchas y enojó al FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una consideración del senador socialista Daniel Olesker sobre el manejo que hizo el gobierno de la pandemia inició un pase de facturas en la Comisión de Salud del Senado y derivó en que el gobierno relacionara las manifestaciones sociales y sindicales con el aumento de casos de coronavirus, lo cual enfureció al Frente Amplio.

Todo sucedió a partir de una opinión de Olesker, que hacía hincapié en la necesidad de mayor coordinación del gobierno con la oposición, por ejemplo en el reclamo de la creación de una comisión especial para abordar el tema de la pandemia en el Senado. “Creemos que brindar información al Parlamento es una gran garantía y que en eso el Poder Ejecutivo estuvo omiso”, afirmó Olesker. Su frase no pasó inadvertida y fue calificada de “temeraria” por parte del ministro de Salud, Daniel Salinas.

“No se puede reclamar diálogo político y a renglón seguido iniciar una catarata de agravios sobre el gobierno, dichos con una tonalidad muy civilizada -eso hay que descartarlo- pero hablando de falta de transparencia, de ocultamiento, de políticas erráticas y equivocadas”, contestó el senador nacionalista Gustavo Penadés, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País. La tensión creció cuando lo interrumpió el senador frentista Mario Bergara para decir que lo que estaba diciendo era “falso”: allí directamente el blanco mandó a callar al exjerarca.

El ministro de Salud también se metió en la polémica, cuando calificó de “temerarias” las afirmaciones de Olesker, por decir que hasta agosto el gobierno tuvo el respaldo de la oposición y luego ya no porque no se adoptaron las medidas necesarias para contener la pandemia. También aprovechó para aclarar que suspendió la reunión de la semana pasada con legisladores del FA, porque se encontraba a la espera del resultado de un hisopado y no debido a un tema político de fondo.

Salinas defendió las últimas medidas adoptadas por el gobierno, tendientes a reducir la movilidad y consideró que eso fue lo que permitió ingresar en una “meseta” en el crecimiento de casos. Por lo que insistió: “¡De manera que no ha habido un mirar para el costado, sino una proposición permanente, y rechazo, por temerarias, las afirmaciones previas!”.



Salinas recordó la recomendación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que pidió ubicar las sombrillas a una distancia de al menos tres metros de otras, y lo comparó con movilizaciones sociales y sindicales que fueron apoyadas por el Frente Amplio.



“Tuvimos todas las marchas que quisimos ¡y déjenme decirlo, porque alguna válvula de escape tengo que tener!”, señaló, y enseguida pasó a detallar una a una las movilizaciones. En la lista nombró la conmemoración de los mártires estudiantiles, la marcha de la diversidad y las movilizaciones sindicales (Pit-Cnt, FUS, Fancap, sindicato de la industria, COFE y Fenapes).

“No es que sea un retrógrado, sino que el GACH dice que hay que mantener distancia”, argumentó. Sobre la marcha de la diversidad, agregó: “¡No pidan que les traiga la filmación de esta marcha!”. “Hubo de todo. Yo no paso la responsabilidad, sino que me hago cargo de todo, no hay problema, soy el ministro de Salud Pública y me hago cargo, pero no tengamos una visión hemipléjica, porque eso tampoco es correcto”, dijo. A su vez, reconoció que los casos de COVID-19 crecieron a partir de las elecciones departamentales.

Los legisladores Daniel Olesker y Cristina Lustemberg llegan a la Comisión de Salud. Foto: Leonardo Mainé

Entonces Olesker salió al cruce de Salinas y calificó de “agraviante” lo afirmado por el ministro respecto a las movilizaciones. “Por suerte, el movimiento por la diversidad, el Pit-Cnt y otras organizaciones son independientes”, replicó. Luego pidió que se divulgue si hay indicios de que las movilizaciones generaron más contagios y comparó con los incumplimientos detectados por algunas empresas de las medidas de prevención del COVID-19.

El otro que respondió fue el senador comunista Óscar Andrade: “¿Se puede caer en la miseria de decir que alguien va a una marcha para infectarse e infectar a sus hijos para que al gobierno le vaya mal? ¿Alguien puede creer tal cosa?”, preguntó, negando tal extremo. Luego Andrade afirmó que se había intentado empobrecer la discusión.

Salinas también cargó contra el gobierno anterior, al insistir en que no existió preparación adecuada para enfrentar la pandemia. “Había 100 kits de diagnóstico y subido a la página el último día, un plan de contingencia”. “Tengo que ser absolutamente honesto: hubo diálogos particulares y la preocupación no era el COVID-19 (…) Había ido a instruirme, pero me decían que el problema no era el COVID-19, sino el sarampión y el dengue, enfermedades que no dejan de ser importantes”, afirmó. Enseguida indicó que el gobierno actual se ocupó del coronavirus, sin descuidar esas otras dos enfermedades.



Colombes y Ámsterdam.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también respondió a Olesker al negar una “omisión del gobierno” en el manejo de la pandemia. “Puedo aceptar que se diga que hasta agosto se apoyaba y que la política sanitaria es equivocada. Eso se puede decir porque es parte de la valoración que cada uno haga, pero como gobierno no puedo aceptar que se diga que estuvo omiso y que se perdió tiempo. Eso no lo puedo aceptar porque saben que no es cierto”, manifestó.

Delgado apeló al fútbol para asegurar que el Ejecutivo está dispuesto al diálogo con la oposición. “¿Esto es la tribuna América o la tribuna Colombes contra la Ámsterdam? No, estamos todos en la misma tribuna. Ese es el concepto. Podemos tener matices; unos pueden ir más para un lado y otros más para otro, pero estamos en la misma tribuna”, enfatizó el secretario de la Presidencia.