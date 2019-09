Daniel Peña evalúa si abandona la fórmula con Novick y regresa al Partido Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La relación entre el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, y el candidato a la vicepresidencia, Daniel Peña, atraviesa “serias dificultades”, según confirmaron fuentes partidarias. En las últimas horas el diputado Peña analizó la posibilidad de abandonar la fórmula y volver al Partido Nacional.

Según las fuentes cercanas al vice, la causa de la disputa entre ambos tendría que ver con la forma en que se están presentando en la campaña los “diferenciales” programáticos del partido, entre los que están los proyectos de Peña para enfrentar el creciente desempleo.



No obstante, hasta el momento Peña resolvió permanecer en el partido y seguir negociando una salida a la crisis, según dijeron los informantes consultados.



El legislador, que llegó a su banca por el Partido Nacional del departamento de Canelones, no integró las listas a la convención del Partido de la Gente, aunque puso su fotografía. Las listas que apoyaron su figura obtuvieron el 66,2% del partido en las elecciones internas.



En aquel momento, Peña argumentó ante los dirigentes del Partido de la Gente que no se presentaba formalmente a la convención para poder estar presente dentro de un acuerdo con otros partidos en la elección departamental.



Peña y Novick resolvieron no hacer declaraciones sobre el tema. Ayer Peña aceptó una entrevista con Canal 4. Fue consultado sobre su eventual salida de la fórmula y respondió: “Esa es una pregunta que la voy a responder en unos días”. Y agregó: “Tal vez no fue todo lo bueno que podía ser”.