Daniel Martínez votó junto a su esposa, no recorrió comités y se rodeó de sus familiares

Daniel Martínez pasó tranquilo. Tan tranquilo como el humo que salía de la chimenea de su casa de Buceo a las 10 de la mañana. Tan tranquilo como la postal familiar de Laura Motta, su esposa, barriendo las hojas húmedas y amarillas mientras él levantaba algunos palos de leña del patio para llevar a la estufa. Los únicos indicios de una elección interna eran un auto blanco con la bandera del Frente Amplio colgada atrás, y adentro, Adriana, una militante que, como otro que estaba una cuadra adelante, trabajaban para garantizar la seguridad de Martínez: “Vinimos para controlar que nadie lo moleste, porque hay gente que se pasa en estos días”, dijo a El País. Más allá de ellos, nadie. El otro indicio era el ómnibus con gigantografía y el cartel de “Acá va el nuevo impulso” impreso.

No recorrió comités, no acompañó a ningún circuito que no fuera el suyo y no recibió más visitas que las de sus hijas. Las pocas fotos con militantes se las tomó en el Liceo 28, su circuito. Su paso por ahí fue entre abrazos con conocidos, respuestas rápidas para preguntas sobre cábalas, posibles vicepresidentes y las ansiedades que no tiene. En su misma mesa votó Laura Motta, su esposa. La esperó y después pasó él, entre la charla sobre otros ingenieros que se cruzó en el camino y las indicaciones sobre cómo votar sin observación. “Lo que llego es a poner un fósforo en los diarios para que se prenda el fuego y hacer un buen asado”.

Carolina

Amagó un par de veces, pero finalmente llegó -unos minutos pasadas las 9 de la mañana- al colegio Monte VI. Los únicos que esperaban eran los medios y cuatro scouts que consiguieron vender un vaso de café y una porción de torta marmolada a uno de los periodistas.

La única precandidata presidencial, junto a su madre e hija como compañía, ponía el punto final simbólico a una campaña que la tuvo, como nunca antes, en los primeros planos y en un protagonismo que nunca antes tuvo.

Carolina Cosse votó en Pocitos. Foto: Francisco Flores

Carlos “Tachinta” Betancourt, creativo y ejecutivo publicitario y comunicacional, es uno de los integrantes del equipo de Cosse, y cuenta a El País que el camino de la precandidata, desde el comienzo hasta el día de su voto, ha sido de un “aprendizaje muy acelerado”. Para el asesor en comunicación, Cosse ha tenido que adaptarse a un nuevo entorno y lo ha hecho mucho más rápido que lo que él creía posible. “Ser ministra es muy diferente a estar en campaña. Cuando se es candidato, hay una horizontalidad que desde el poder no es tal, y que implica una interacción muy distinta con la gente”, dice Betancourt desde el comando de Cosse mientras intenta comer algo.

Además, afirma el asesor, Cosse no planteó la campaña desde su género, por más que, como también dice, “es complicado cuando sos la única mujer. Y también sería complicado si hubiese otra mujer, o dos más. La tuvo que remar”, cuenta y, además, afirma que la candidatura de Cosse contribuyó en términos cualitativos a la campaña mayor del Frente Amplio hacia las elecciones nacionales. Hoy es imposible imaginar, sostiene Bentacourt, una campaña del FA sin el aporte de Carolina Cosse, más allá de que, como también acota, la de Cosse fue una campaña financieramente modesta.

En el canal de YouTube de la precandidata figuran 41 videos, varios de ellos de factura amateur, una cifra que luce tímida en comparación con los 361 videos que tiene Luis Lacalle Pou en su cuenta de YouTube, por ejemplo. O los 353 de Jorge Larrañaga. Pero Cosse también tuvo apoyos destacados, aunque no contara con presupuesto para remunerarlos. Uno de ellos fue el del director de fotografía y realizador cinematográfico César Charlone (quien codirigió El baño del Papa y fue responsable de la fotografía de películas como Ciudad de Dios y Barry Seal: Solo en América). Charlone se encargó, de manera honoraria, de la realización del spot “200 encuentros, un reencuentro”, emitido durante el debate entre Cosse y Jorge Larrañaga

Andrade destacó todo el día que el debate lo ayudó mucho

El clima en Juanicó, departamento de Canelones, para recibir a Óscar Andrade fue entre tenso y expectante. Allí pasó parte de su infancia. Llegó caminando con una pequeña comitiva, junto a su pareja por la calle de tierra del Liceo Juanicó. Al doblar y encontrarse con una decena de cámaras dijo por lo bajo a su compañera que sonriera.

Andrade conversó sobre varios temas: el debate que protagonizó con Ernesto Talvi, las noticias falsas, su campaña y la promesa de la paridad en la fórmula.

En relación con el debate aseguró que le sirvió para ganar “mucho afecto” de los frenteamplistas. “Me gustaría que el pueblo uruguayo pueda decidir en base a ideas y no a marketing”, sentenció.

Oscar Andrade y sus hermanos en el día de las elecciones. Foto: Mariana Malek

Por otro lado, Andrade se mostró solidario con Luis Lacalle Pou y lo que vivió con las noticias falsas: “Habrá noticias falsas y manipulación mediática, lo que tenemos que hacer es que desde el sistema político ese tipo de información no rinda. Hace poco le tocó sufrir noticias falsas a Lacalle Pou y lo importante es que todos cerremos filas, independientemente del cruce de partidos”. Andrade destacó que su campaña fue una demostración de que puede hacerse “sin un peso”, porque no tuvieron ni un segundo de publicidad en televisión. “Hay compañeros y compañeras que se endeudaron para poder imprimir las listas”.

Tras votar, se subió a un auto alquilado -al que manejó a unos 140 km/h por la ruta 5- y recorrió varios puntos de Canelones. Pasó por diferentes circuitos de Progreso y Las Piedras. En cada uno de ellos paró a saludar a vecinos y militantes. Durante su recorrida matinal, que hizo acompañado constantemente por su pareja, aprovechó para encontrarse con sus hermanos.

“¿Sabe dónde vota? ¿Lista tiene?” repitió una y otra vez a quienes se acercaban a los centros de votación y le explicó a sus militantes que debían preguntar si sabían dónde votaban y luego ofrecer las listas. Al mismo tiempo se tomo fotos con todas las personas que se lo pidieron y se mostró muy cercano.

Tabaré Vázquez Votó, defendió a Bonomi y celebró acuerdo con UE

El presidente Tabaré Vázquez fue el tercero en votar este domingo en el Colegio y Liceo Divina Providencia, en la Teja. Llegó sobre la hora 8:30, conversó con los medios antes de sufragar, se refirió a varios temas entre ellos la concesión de la cadena nacional de radio y televisión a Jorge Larrañaga (ver nota en A6), así como del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y también de la fuga de Rocco Morabito.

Respecto de la fuga del mafioso italiano, Vázquez informó que aún no se comunicó con el gobierno de ese país. Sostuvo que se reunió durante dos horas con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que “está trabajando para recapturarlo”.

Tabaré Vázquez vota en La Teja. Foto: Fernando Ponzetto

De nuevo, Vázquez defendió la gestión del secretario de Estado: “Están quienes ante cualquier circunstancia tienen la brillante idea de que renuncie el ministro, pero hay que poner propuestas serias sobre la mesa. Quizás tenga que renunciar Bonomi, quizás haya que sacarlo, pero hay que tomar otras medidas que el gobierno ya está tomando”.

Por otro lado, el presidente celebró la firma del acuerdo político entre la Unión Europea y el Mercosur, que representa el último mojón antes del tratado de libre comercio. Afirmó que se trata de un hito “histórico”, ya que la negociación llevó más de 20 años. No obstante, hizo hincapié en que los resultados van a verse “en el largo plazo”.

Luego de votar, el mandatario saludó a tres integrantes de la mesa y fue ovacionado por algunas personas que estaban en el circuito.