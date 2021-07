Daniel Martínez ve "lejísimo" volver a ser candidato del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, excandidato presidencial por el Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales, destacó que actualmente está "lejísimo" la posibilidad de volver a ser candidato de la principal fuerza de oposición.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Martínez fue consultado sobre si volvería a la primera fila en caso de que el Frente Amplio se lo pidiera, y respondió: "No lo veo. No me planteo escenarios que no creo que sean posibles. Por ahora eso no lo veo muy posible que digamos. Pero donde esté voy a estar feliz".

Frente a la repregunta de si podría revisar su decisión de volver a ser candidato, señaló: "No vamos a gastar tiempo en cosas que parecen no lejanas por el tiempo, sino por un montón de coyunturas (...) .Tengo claro que hoy está no lejos, (sino) lejísimo, y no me preocupa, porque uno lo que tiene que ser es coherente y aportar donde pueda".

"Donde me toque estar, juntando firmas, trabajando en un comité de base, recorriendo barrios, trabajando en ollas populares solidariamente o haciendo lo que me toque hacer trataré de poner compromiso y alegría", aseguró en esa línea.

Sobre su actividad política tras las elecciones departamentales, expresó: "He seguido calladito yendo a cocinar, a trabajar y repartir en ollas. También calladito hice meses de campaña juntando firmas para lograr la consulta popular sobre la Ley de Urgente Consideración. Es diferente, pero sin duda no tiene la presión que se tenía antes".

Martínez también se refirió a la gestión de la pandemia por parte del gobierno. "Cuando uno analiza las políticas del gobierno, tengo claro que hay ciertas cosas que uno habría hecho. Sin duda, hubiera habido una acción diferente, no extrema, pero sí diferente en cuanto a la circulación, y sin dudas en cuanto a la inversión contracíclica para compensar el enlentecimiento económico y el deterioro social", dijo.

Consultado sobre la autocrítica del Frente Amplio tras perder las últimas elecciones luego de 15 años de gobierno, Martínez respondió: "Algunos tienen que preocuparse más de lo que hacen ellos, y menos de estar tan pendiente de lo que hace y dice, o que le pasa al Frente Amplio. Este gobierno la tiene casi hasta obsesivamente".

Señalo que tras la derrota del Partido Nacional en las elecciones de 1994 no recuerda que "hubiera tanta preocupación de la sociedad de qué estaba pasando con el Partido Nacional".

Respecto a si lo llamaron desde el Frente Amplio en ese proceso de autocrítica, indicó: "No, no. Si me llaman iré y si no me llaman no iré. Ahí soy un humilde...". "Es la organización la que tiene en base a su realidad encontrar los tiempos. A mí no me preocupa. Los va a encontrar. Así como va a superar un montón de problemas que tiene", añadió.

También señaló que el exsecretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, "metió la pata en lo que dijo", en referencia a que se podrían aglomerar para juntar firmas contra la LUC si no se extendía el plazo para recabar las rúbricas.



"Soy de los que creo que las cosas primero hay que hablarlas adentro y después salir para afuera", aseguró.

Por otro lado, Martínez fue consultado sobre el proyecto trunco de Gas Sayago, que el exvicepresidente y exministro, actual senador Danilo Astori consideró que "no tenía sentido".

"En aquel momento, a mí me tocó siendo presidente de Ancap empezar el estudio, aprender, entender el tema (...) no era un disparate manejar una alternativa de que Uruguay tuviera el respaldo de generación de energía firme, tenerlo ya no con fuel oil o gasoil, más caros y contaminantes, sino con gas natural", dijo Martínez.