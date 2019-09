Daniel Martínez: "Nos quieren atar los sueños, nos quieren decir qué pensar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo se realizó el festival "Viva!" en el Parque Rodó. Desde el Frente Amplio se informó que a lo largo toda la jornada pasaron más de 30.000 personas. El evento contó con música, charlas y espacios interactivos. El evento se cerró con la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar.

"¡Gracias por estar gurises! ¡Gracias por no dejarse controlar la alegría! ¡Gracias por no dejarse controlar la libertad! ¡Gracias por no dejarse controlar la esperanza! ¡Gracias por luchar todos juntos para ganar en octubre y también para decirle 'no' a la reforma que no es la forma!", expresó en su discurso el candidato a la Presidencia.

"Nos quieren atar los sueños, nos quieren decir qué pensar, nos quieren cortar las libertades con formas diferentes de atarnos, pero tenemos que luchar con alegría y con esperanza", añadió en referencia al plebiscito "Vivir sin miedo" impulsado por el nacionalista Jorge Larrañaga que plantea reformas en la seguridad.

Según la última encuesta de Opción Consultores, el 62% votaría la reforma pese a un descenso de 4% respecto a setiembre. "Vivir sin miedo" plantea tres principales medidas. Primero, la creación de una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad pública del país. Segundo, la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos en los domicilios con autorización del juez. Tercero, el cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves y la posibilidad de aplicar prisión permanente revisable a determinado tiempo.



Por último, Martínez dedicó unas palabras hacia las mujeres: "Hoy la fórmula paritaria es tan solo una mínima expresión de lo que tenemos que hacer. Cualquier compañera, cualquier mujer, tiene la misma capacidad y el mismo derecho que cualquier hombre para ocupar cualquier cargo. No hay libertad, si no hay igualdad de derechos".

Durante toda la jornada más de 30 mil personas disfrutaron de @viva_uy. Compartimos estas dos tremendas fotos. La alegría es nuestra 🔴🔵⚪ y la ola esperanza 🌊 no para de crecer. Se viene #MartínezPresidente.



Les compartimos estas fotos para los que no pudieron estar 😉😏. pic.twitter.com/WRtyn5CfAB — Frente Amplio (@Frente_Amplio) September 30, 2019

Gracias por no dejarse controlar la libertad. Tenemos que luchar con alegria y esperanza.

No hay libertad si no hay igualdad de derechos. @viva_uy 💪🏻 pic.twitter.com/QY9RgL66QP — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) September 30, 2019