Daniel Martínez propone un acuerdo por seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato Daniel Martínez convocó en Young a que todos los partidos y actores sociales comiencen a discutir después de las elecciones internas la reforma de la seguridad social sin esperar a un nuevo gobierno. También consideró que los futuros consejos de salarios deberán tener en cuenta el tamaño de las empresas.

“Sin duda que es preocupante y eso implica sentarse con todos los actores, no solo los políticos sino también los sociales, trabajadores y jubilados y a su vez también tener claro que en estas cosas los que tienen menos no sean quienes paguen los ajustes. Hay que conocer los números, discutir con altura sin soluciones mágicas ¿Por qué no hacerlo a partir de las elecciones internas cuando estén los candidatos elegidos?”, se preguntó Martínez. Y entiende que es necesario “avanzar para lograr el mayor nivel de acuerdo, de modo que ninguno se convierta en parte de la demagogia electoral, que para nada le sirve el país”.



“Es importante avanzar ahora en una discusión, marcar pautas, lo mismo que en la enseñanza y seguridad, no necesariamente coincidir en un 100%. De pronto en la educación podemos coincidir en ocho puntos y no hacerlo en dos. ¿En vez de hacerlo a la uruguaya que nos peleamos en los diez puntos, por los dos que discrepamos, por qué no acordamos ocho y dejamos los otros dos para discutirlo de otra forma?”, reflexionó el candidato del oficialismo que hoy lidera en todas las encuestas.







TRABAJO. Consultado acerca del futuro de las relaciones laborales, el exministro de Industria, dijo ser un “absoluto y férreo defensor” de los consejos de salarios porque “han sido un aporte muy importante en la distribución de la riqueza en Uruguay” y “la negociación colectiva es parte de la democracia en todo el mundo”.



Empero, consideró que inexorablemente algunos parámetros deberían modificarse para aggionarse al mundo de hoy. “Creo que hay cosas en este momento a la luz de la realidad que habrá que estudiar, como ver la diferencia de tamaño de las empresas que hace que a veces las más chicas, puedan quedar en situación de falta de competitividad producto de ajustes más globales”, dijo Martínez.







SARTORI. Martínez prefirió no profundizar en las propuestas lanzadas por el precandidato nacionalista Juan Sartori, que han sido cuestionadas desde varias tiendas políticas.



“Yo no me animo a decir que es posible crear cien mil empleos. ¿Aparte qué tipo de empleo, con qué calidad y permanencia? No me gusta comentar lo que otros dicen, cada uno que se haga responsable. De esa forma no la veo y aparte el día que la vea, preguntaría cómo”, expresó Martínez.