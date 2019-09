Daniel Martínez: "No pretendo ponerme de candidato oficialista, sino candidato del FA"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los candidatos a la presidencia del Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido Nacional participan en la noche de este viernes de un encuentro realizado por el Comité Central Israelita del Uruguay, que tiene lugar en la Torre de las Comunicaciones de Antel.

Daniel Martínez, el candidato frenteamplista, habló sobre la situación actual de Uruguay. "Por más de que por ahí dicen que hace 16 años estamos con viento a favor, yo siempre digo que tuvimos tres años de viento a favor y luego la crisis hipotecaria entre Estados Unidos y Europa en 2008 complejizó bastante la situación", indicó.



Martínez consideró que "la posibilidad de diserción y de qué hacer se complejiza mucho más" a partir de 2015, particularmente por "la guerra geopolítica entre China y Estados Unidos", lo que genera que se haga "mucho más difícil" prever cómo "se van a jugar las cartas para ir dando saltos de calidad".



"No voy a desarrollar demasiado, porque aparte yo no pretendo ponerme de candidato oficialista, sino de candidato del Frente Amplio que mira hacia el futuro con una actitud de construir el Uruguay que queremos", el país por suerte no está en situaciones que en otros períodos sí lo estuvo

El primero en exponer fue el candidato blanco Luis Lacalle Pou quien hizo referencia a los cruces políticos que se dan en el marco de la campaña electoral. "Tenemos que romper con la lógica del conflicto político, con la lógica de enfrentamiento", expresó.



"Estoy cansado del enfrentamiento, cansado de la imposibilidad de discutir, estoy cansado de la incapacidad con algunos sectores de la sociedad de no poder discutir civilizadamente aún para no estar de acuerdo en nada. Esa obligación la tienen sobre todo los que estamos arriba", indicó Lacalle Pou.

Al respecto el candidato blanco indicó que discutir es parte de las obligaciones que tienen los que "están arriba" y explicó: "Cuanto más arriba se está en la entidad política se tienen más obligaciones y menos derechos. Si quiero ser presidente de la República tengo que trabajar más que los demás".



Al finalizar Lacalle Pou mencionó los cambios que haría en caso de llegar a ocupar el cargo de mandatario: "Me comprometo a participar de un gobierno que los ministros tengan la culpa de las cosas y que el responsable último sea el presidente de la República. Yo puedo delegar atribuciones, delegar competencias pero no puedo delegar responsabilidades", expresó.

Los siguientes en tomar la palabra son Pablo Mieres y finalmente Ernesto Talvi. El objetivo es que los cuatro candidatos compartan su plataforma de gobierno y expliquen cuáles son sus temas de interés específico.



El evento es conducido por el periodista Sergio Gorzy.