Daniel Martínez negó “viento de cola” en la economía

Ante la B’nai B’rith, el candidato frenteamplista Daniel Martínez defendió los resultados de la política económica de los gobiernos del Frente Amplio y consideró una “ridiculez” hablar de 15 años de viento de cola.

En momentos donde la oposición cuestiona la marcha de la economía por el déficit fiscal que se ubica hoy en 4,8% del PIB, Martínez manifestó otra visión de la situación. “Estoy convencido de que en Uruguay estamos en mejores condiciones que en otras épocas” y lo comparó directamente con la década del 90 y el 2000.



“Recordemos la incidencia de la deuda neta en el país, nunca hablemos de deuda total porque si no ponemos las reservas no estamos respetando la matemática elemental de primero de escuela. Lo que era la incidencia de depósitos volátiles, lo que era el índice de Gini de distribución de riqueza”, señaló en relación a los gobiernos de blancos y colorados.



Para Martínez, hoy hay un “horizonte de tranquilidad” en materia económica basado en las reservas y mejoró mucho la distribución de riqueza y el salario real. “Es una ridiculez hablar de 15 años de viento de cola. Es un error conceptual, en 2008 hubo una crisis hipotecaria y lo más característico después fue la incertidumbre y las guerras comerciales”, indicó.

En una larga exposición, el candidato oficialista defendió la gestión del FA y evitó polémicas por posturas internacionales. Foto: Fernando Ponzetto (archivo)

Al ser consultado sobre la situación internacional y en particular las elecciones en Argentina, Martínez dijo que “no tenemos que andar tipo hinchas de fútbol” opinando sobre la política interna de “países hermanos”. “Esté quien esté me gustaría que nos lleváramos bien”, remarcó.



Con respecto a Venezuela, dijo tener mucha confianza “en los informes de (Michelle) Bachelet”, pero no solo en relación a ese país. “La postura de Uruguay es la correcta y por suerte estamos unidos a países europeos. No se trata de ser hincha”, insistió.