Daniel Martínez le pide “bajar la pelota” a Laura Raffo

Mientras que Álvaro Villar lanzaba la campaña del MPP en Montevideo junto a José Mujica, los otros dos candidatos del Frente Amplio a la Intendencia recorrieron algunos barrios.

Carolina Cosse recorrió un asentamiento en Villa García y la feria de la calle Salto, en Palermo, acompañada de Fabiana Goyeneche (Casa Grande) y de dirigentes del Partido Comunista.



Por su parte, Daniel Martínez estuvo en Boiso Lanza, donde conversó con vecinos y comerciantes y respondió a la prensa sobre la última acusación de Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor que consideró como “machista y despectivo” que el exintendente se refiriera a ella en una nota como “esa muchacha”.



“Si te digo muchacha, ¿te estoy agrediendo?”, le preguntó Martínez al periodista de Telenoche, y agregó que él no cree que sea una agresión, porque de hecho lo hace “comúnmente” con su equipo.



“Yo no tengo que andar comentando lo que dice Laura Raffo porque lo que ha demostrado es que está haciendo una campaña bastante agresiva y buscando descalificar”, agregó el candidato frenteamplista.



“En el marco de lo que está pasando en Uruguay, donde la agresividad, que también se vio en la campaña y en algunos hechos, cuando se calificaba al anterior gobierno, hoy se está reflejando en hechos que nos tienen que preocupar como sociedad. Bajemos la pelota, no promovamos el enfrentamiento (...) tenemos que tener un Uruguay de entendimiento y no de crispación. Ya bastante, con el resultado lamentable que se está viendo, ha pasado”, sentenció.



El candidato también se refirió a su gestión y en particular a las mejoras urbanas realizadas en barrios carenciados, donde hubo que realojar a varias familias que se encontraban viviendo en lugares inapropiados. Al respecto, sostuvo que para esos realojos se necesitan recursos del Ministerio de Vivienda y criticó el anuncio de la cartera de un recorte del 15% en inversión y gastos.