Daniel Martínez le dice que no al debate con Jorge Larrañaga

El precandidato presidencial del Frente Amplio Daniel Martínez rechazó la invitación del nacionalista Jorge Larrañaga a debatir ahora, señalando que en todo caso preferiría que fuese luego de la elección interna, cuando esté claro quiénes serán los candidatos presidenciales de cada partido.

Martínez fue consultado ayer durante una rueda de prensa en el acto de lanzamiento de la Vertiente Artiguista. "No creo que sea el momento de debatir. Estas son (elecciones) internas. En el FA es un poco menos necesario porque todos tenemos un programa común, diferentes es el caso del Partido Nacional o Colorado que no tienen un programa común".



"Después de las internas no tengo ningún problema en debatir, tampoco me pidan que debata 14 veces", ironizó.



Larrañaga al respecto señaló sobre su propuesta de seguridad que “lo que nosotros proponemos es una segunda guardia como hace 200 años existe en Europa y hace 90 años en Chile, y por eso nos extraña sobremanera que en un acto del precandidato (frenteamplista Daniel) Martínez se haya atacado diciendo que estábamos lucrando con las necesidades y los reclamos de la gente”.



Ante ese hecho, Larrañaga dijo estar extrañado porque “la fuerza que Martínez integra gobierna el país desde hace 15 años y en ese tiempo ha generado esta convergencia de factores negativos, como es el fracaso de las políticas sociales, educativas y de seguridad”.



Y agregó que “no sabemos qué impulsa el Frente Amplio y no sabemos qué impulsa Martínez. En todo caso si Martínez quiere hablar de militarización de la seguridad y se pretende denostar esta herramienta constitucional de plebiscito, que se exponga a una instancia de debate en donde podamos contraponer las diferentes visiones sobre la seguridad pública”.



Así que hasta que no pase la interna no habrá debates entre el oficialismo y la oposición, según Martínez.