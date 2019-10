Daniel Martínez: “Hay gente que nació casi con el título de político”

Besos, abrazos, selfies y bromas por las calles del Cerro y Casabó. Daniel Martínez no es de la zona, pero aseguró que se siente “adoptado” por el oeste de Montevideo. El candidato dijo disfrutar de “mirarse a los ojos” con los vecinos y contrapuso su actitud a la “soberbia” de “la gente que casi nació con un título de político y a veces les cuesta convivir”.

No dijo que hablaba de Luis Lacalle Pou, su adversario electoral, pero para todos los que lo escucharon quedó claro. En un breve discurso que brindó junto a su compañera de fórmula Graciela Villar arriba de una mesa en una plaza de Casabó, Martínez cuestionó una y otra vez a los políticos que caen en la soberbia.

“Allá ellos si quieren pintar todo de negro todos los días. A ellos sí no se les cae ni a garrotazos una propuesta; nosotros vamos a seguir construyendo propuestas en base a ideas”, señaló sobre Lacalle Pou. Ya en otras oportunidades, Martínez se ha referido a la soberbia en alusión al nacionalista, por ejemplo durante el debate presidencial.



Ayer, Martínez insistió: “El que en política se crea que las tiene todas y que hace todo bien es un soberbio. No hay que hacer política desde la soberbia, sino desde la humildad y desde la cercanía, como estamos haciendo en todo este recorrido”. En rueda de prensa reiteró la misma crítica al afirmar que “es muy peligrosa la soberbia”, en cambio “la humildad es buena consejera”.



Otra vez sin nombrar a Lacalle Pou reiteró: “Algunos de repente están teniendo un poquito de soberbia, pero es mi opinión”.



Martínez llamó a trabajar para defender las propuestas y envió un mensaje a sus contrincantes: “Que nadie se apure a hacer en la parrilla el lechoncito, que todavía falta mucho para ver qué pasa”.

Mientras que Martínez se enfoca en polarizar la campaña con críticas a Lacalle Pou, su compañera de fórmula apuesta a motivar a la militancia para conseguir los votos que permitan llegar a la mayoría parlamentaria en el Senado. “Ya en los descuentos les volvemos a decir a todas y todos: son ustedes los imprescindibles, son ustedes los que salen a hablar con el barrio”, indicó Villar.



La candidata a vice consideró que sin militantes “no hay milagro”. “Por eso con el corazón en la mano, sé que nada está perdido porque todo depende de nosotros”, aseguró sobre la contienda electoral.

“Mamado complicado”.

La vicepresidenta Lucía Topolansky participó ayer de la recorrida por Cerro y Casabó. Consultada sobre su frase: “El susto despertó al mamado”, Topolansky señaló: “se ve que el mamado estaba un poco complicado”. Dijo que “es probable” que exista un cambio de cultura y la campaña “está siendo mucho más corta para todos los partidos”.



Topolansky subrayó que “es la primera vez que todos los liderazgos son nuevos y hay que ver si se consolidan”. “Nosotros como Frente Amplio vamos por ganar. Si empezás por tirarte al suelo, perdés: pero yo voy por primera vuelta y por mayoría”, añadió. En tanto, restó trascendencia a las declaraciones de su esposo José Mujica, quien trató a los militares de “carne con ojos con uniforme”. “Es una expresión del montón”, concluyó.

Cuestionan cercanía de Manini con Lacalle Pou

El candidato oficialista Daniel Martínez descartó, en caso de ganar las elecciones, una negociación con el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.



“Vuelvo a decir no me gusta demonizar a nadie, pero hay algunos que parecería que por algunas cosas que dicen, Manini Ríos podría ser su primer ministro”, indicó en alusión al nacionalista Luis Lacalle Pou.



Martínez dijo que se siente con “una visión diferente” de la vida y del mundo. “Siempre hay respeto, pero no tenemos nada que ver con eso”, señaló el candidato oficialista marcando así distancia de Manini. En esto también busca diferenciarse de Lacalle.