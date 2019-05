Daniel Martínez: "Globalmente no es la idea" subir impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato por el Frente Amplio Daniel Martínez disertó este mañana sobre sus planes y proyectos de su programa de gobierno en el desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Martínez se refirió en rueda de prensa al déficit fiscal y cómo lo enfrentaría de ganar las próximas elecciones. El ingeniero sostuvo que "globalmente no es la idea" subir impuestos y aclaró que eso "no quiere decir que algunos sectores se le bajen y a otros se les suban".



"Hay que estudiar cada realidad, puntuales y en base a un estudio de la realidad. Me cuesta pensar medidas globales", explicó,



Martínez dijo que se debe "buscar que el crecimiento del gasto sea menor que el crecimiento de la economía". Consultado sobre apuntaba a número específico para bajar el déficit fiscal Martínez dijo: "Yo no la pongo, viste lo que está pasando. Argentina iba a pagar parte del servicio de deuda con una cosecha histórica de la soja y ahora nomas bajó. Argentina perdió 3 mil millones de dólares de recaudación, un elemento externo a un país como Argentina imagínate nosotros".

Durante su discurso, el precandidato del Frente Amplio se refirió a la seguridad y dijo que "no es cierto que la seguridad sea un tema solo del Ministerio del Interior" y explicó que es un tema "multicausal" y que por lo tanto "hay que abordarlo de esa forma".



El exintendente sostuvo que se debe "trabajar mucho mas globalmente, recuperando el dominio del Estado de algunos territorios que en parte se han perdido" y eso, dijo, se debe hacer "abordando mucho más el problema de las propias raíces de la seguridad y la violencia"-