Daniel Martínez espera que Lacalle Pou lo defienda si lo calumnian en las redes

Vino Daniel al Cerro. ¡Cerro, Cerro! anunciaba una dirigente de la Lista 5005 que acompañaba en primera fila al precandidato mientras caminaba ayer en la tarde por la avenida Carlos María Ramírez hasta la terminal del barrio.

En la caminata lo acompañaron legisladores y referentes de los diferentes sectores que apoyan la candidatura. Entre ellos la senadoras Mónica Xavier (PS), Constanza Moreira (Casa Grande), la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo Fabiana Goyeneche (Casa Grande), el director de descentralización de la comuna Jorge Buriani (PS), el candidato al Senado por el Partido Socialista Daniel Olesker, el dirigente de la Vertiente Artiguista Edgardo Ortuño y la edila Gimena Urta, del Nuevo Espacio.

Fotos con bebés. Una rápida visita a un bar y una tienda de la zona. Un beso a una funcionaria que se encarga de la limpieza en la terminal. Un saludo al diputado Jorge Meroni y otros dirigentes del Movimiento de Participación Popular que tienen instalado allí un local donde se anunciaba próximamente un acto con el expresidente José Mujica y la precandidata Carolina Cosse. “Vamo arriba”, así saludaba una y otra vez a los que lo paraban para alentarlo: “Vamos presidente” le gritaban por el camino.

Una vez finalizada la recorrida se subió al ómnibus y comenzó la caravana hacia Santa Catalina. En la pequeña plaza del barrio unos vecinos le pidieron si podía hacer algo para continuar el contrato que tienen los barrenderos de la zona que por tratarse de una pasantía finaliza en pocos meses. “Necesitamos trabajar, tenemos familia”, le dijo una mujer. Daniel Martínez se mostró interesado y aunque aclaró que no está más en la Intendencia de Montevideo hablará con los encargados del tema para tratar de encontrar una solución.

Aprovechó el diálogo para recordar que habitualmente visita el barrio, incluso antes de ser intendente. “Uno promete y cumple. Hay que trabajar para la gente así que vamo’ arriba”, se despidió. No sin antes sacarse una selfie junto a los vecinos y dirigentes que lo acompañaron.

En una nota que le hizo una radio local, en la terminal del Cerro, un periodista le dijo a Martínez que hace pocos días el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou había estado por el Cerro y había hablado bien de él. “Bueno me alegro yo tampoco hablo mal de nadie y no le doy corte a los que hablan mal”, señaló. Su actitud va en línea con una de sus frases de cabecera: “No me dedico a ser comentarista de nadie”.

Consultado por El País sobre la campaña sucia en redes sociales en contra de Lacalle Pou, Martínez dijo que está en contra “de todo lo que sea ensuciar la campaña”. “La vez pasada cuando salió una fake news de Luis yo salí a defenderlo y espero que haga lo mismo, porque yo también he sido víctima de unas cuantas calumnias”. Agregó que suscribió el acuerdo promovido por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) -que fue firmado por todos los partidos políticos- para evitar la desinformación en la campaña electoral.

“No pensaremos lo mismo, pero no tenemos por qué atacar, ensuciarnos y apelar a la bajeza de la calumnia. Ojalá todo el mundo entendiera lo mismo”, afirmó Martínez.

Robótica

Para Martínez, el de ayer fue un viernes agitado. Por la mañana se reunió con el candidato a la Presidencia argentina por el kirchnerismo Alberto Fernández y después del mediodía hizo una “parada” en el Antel Arena, donde se desarrolla el mundial de robótica que fue visitado por otros precandidatos. Del encuentro con Fernández Martínez indicó: “No nos conocíamos. Pasó a saludar, estaban diversos dirigentes que se han integrado nuevamente a la corriente peronista. Estaba Felipe Solá también. Y bueno nos presentamos. Fue un gusto poder intercambiar sobre qué pasa en Uruguay, en Argentina y en América Latina y empezar a conocerse ante un eventual futuro”.

Personas en calle: plantea revisar condiciones para ingresar a hogares

“Nadie puede estar contento de que haya tanta cantidad de gente que no tenga más remedio que vivir en las condiciones que implica vivir en la calle”, dijo el precandidato Daniel Martínez sobre el incremento de personas en situación de calle registrado en el censo.

Hay 2.038 personas pernoctando en las calles y refugios, según los registros del Mides.

Martínez dijo que “la inmensa cantidad de gente que vive en calle no lo hace por decisión propia”, ya que el 70% ha salido de estar privado de libertad.

El precandidato señaló que la Intendencia de Montevideo está acondicionando dos de las casas recuperadas, una destinada a un refugio nocturno y otra a uno diurno.

En tanto, planteó revisar los criterios para el ingreso a los albergues. Sugirió “cambios en sus parámetros” para que no se produzcan impedimentos para que las personas accedan a los refugios. Por ejemplo, es partidario de habilitar el ingreso de mascotas y parejas, algo que hasta ahora no está permitido.

Martínez indicó que buscará, en caso de llegar a la Presidencia, “darle un alternativa a todo el que esté dispuesto a aceptar y encontrar a su vez formas de recapacitación. Dignificar a la persona implica darle condiciones de formación, que a través de su formación tenga oportunidades y laborales”, indicó.

Consultado por El País acerca de la razón por la cual las políticas sociales no están llegando a las personas en situación de calle contestó: “Tal vez el problema que adolece es la transversalidad, entender que hay temas que involucren a una sola área del Estado. Son muchas las áreas que tienen que trabajar en conjunto para abordar el tema global”.