Daniel Martínez enfoca su discurso al público femenino

En la cuenta regresiva para la elección, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, orienta su discurso y acciones hacia las mujeres. A la medida de rebajar el IVA para tampones y toallitas se suma un discurso enfocado en la igualdad de género.

Unos $ 300 millones al año es lo que supone la renuncia fiscal que debe hacer el Estado para bajar el IVA a los productos de higiene menstrual a la tasa que se aplica a los productos de primera necesidad, según lo confirmó ayer el propio candidato. En rueda de prensa, dijo que la iniciativa recoge el planteo de muchas organizaciones feministas: “Nos pareció que era totalmente justo”.

En San José el pasado domingo, y ayer en Treinta y Tres, Martínez habló de la importancia de la fórmula paritaria y de su compañera Graciela Villar. “Lejos está la fórmula paritaria de ser un tema demagógico”, aseguró anoche en un acto.



“No es oportunismo electoral. Es el producto de la lucha que imprimieron algunos cientos, después unos miles y después una decena de miles de mujeres y hombres que entendieron que hay una discriminación que ha sido la más generalizada, la del hombre sobre la mujer”, señaló el candidato en San José.



Martínez continuó su discurso hacia las mujeres. “Era un tema de justicia y una señal que una compañera integrara la fórmula. Está bárbaro marchar un 8 de marzo y tener un gabinete paritario, pero hay una lucha de todos los días que es el cambio cultural. Hay compañeros de trabajo, de vida, que son violentos y tienen que atenderse”, señaló. En ese marco se comprometió a luchar contra la violencia de género: “¡Ni una menos!”, gritó.

"Granito de arena".

La diputada Cristina Lustemberg (PAR) dijo a El País que la medida de bajar el IVA a productos de higiene menstrual anunciada por Martínez abarca en principio a las toallitas y tampones, aunque se puede ir ampliando. “Es llevar a la misma exoneración impositiva que tienen los medicamentos y esto se hace en el marco de reducción de brechas de la desigualdad”, señaló.

Cristina Lustemberg. Foto: Marcelo Bonjour

Alrededor de 275 millones de unidades de gestión menstrual (toallas, tampones) se usan al año en Uruguay y eso genera un costo aproximado de 102 millones de dólares, afirmó Lustemberg. Según explicó, este tipo de políticas se llevan adelante en Escocia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.



“Es una medida de impacto en el marco de medidas más estructurales para reducir la brecha de desigualdad”, dijo la diputada. Otras acciones son desarrollar políticas de empleo con perspectivas de género.



Concretamente, dijo que la medida anunciada tiene un impacto “en los hogares más pobres”.



“Es muy poca plata cuando se analiza desde una mirada de la clase media. Las niñas más pobres a veces no van a la escuela o al liceo porque no acceden a toallas sanitarias. Esto pasa en Uruguay”, aseguró.



Lustemberg dijo que todavía hay quienes no acceden a las toallitas y usan algodón o medias usadas para detener los sangrados. “Eso hoy pasa y lo digo como médica; además puede causar infecciones”, subrayó la diputada.



En ese marco insistió que la política “se enmarca en un compromiso del FA de implementar medidas con perspectiva de género. No es la medida que supone la reducción de la desigualdad. Siempre en Uruguay hay una manía de contraponer una cosa con la otra, esto es un granito de arena que impacta hacia adelante”, indicó.

Oposición.

Anoche en Treinta y Tres, Martínez cuestionó la dinámica de los partidos tradicionales, sin aludir directamente al caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira.



“Los políticos tienen que estar al servicio del pueblo y no el pueblo a los servicios de los políticos”, señaló Martínez.



El candidato cuestionó a los partidos tradicionales al afirmar que “parecen la suma de proyectos personales que buscan cada uno ver dónde quedan colocados”. “Nosotros tenemos que hacer política de una forma diferente”, indicó.



“Queremos que la riqueza se redistribuya, para que no nos pase el drama que vive Chile”, subrayó, al tiempo que dejó en claro que “no justifica a los vándalos”.



Martínez dijo que países como Argentina y Chile “han vuelto a ensayar recetas neoliberales”.



“Hoy en Chile hay un pueblo que exige que se reparta la riqueza y eso es una enseñanza”, aseguró. En tanto, insistió en que en Uruguay la oposición “se pasó 15 años con la brocha pintando todo de negro”.