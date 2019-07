Daniel Martínez encabeza la intención de voto de cara a elecciones de octubre, según Radar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez sería el candidato más votado si las elecciones fueran este domingo, según la última encuesta realizada por Radar y difundida este viernes por VTV.

El candidato frenteamplista lidera en intención de voto con el 35,5%, seguido del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou con 22,6% y por el candidato colorado Ernesto Talvi con el 19,5%. El cuarto más cercano es Guido Manini Ríos que cosechó un 9,5%.



La mayoría de los votantes de Martínez están en Montevideo (37%) mientras que entre los votantes del interior ese número disminuye (33%). Por su parte, el líder de Todos obtuvo una intención de voto muy similar entre los votantes de la capital y los del resto del país (22% y 23% respectivamente).

Talvi obtuvo un 21% en intención de votos dentro de la capital mientras que en el interior ese grupo fue del 18%. A Manini en cambio lo votarían más en el interior (13%) que en Montevideo (7%).



Sin embargo, la particularidad de esta encuesta aparece cuando a los consultados se les pregunta de qué partido consideran que será el próximo presidente de la República.



En ese caso un 43% dijo que va a ser del Partido Nacional, un 38% del Frente Amplio, un 7% del Partido Colorado un 3% de otros partidos y un 7% no supo o no quiso contestar.

Perfil de los votantes.

La mayor cantidad de votantes de Martínez (44%) son personas de 60 o más años, con un nivel socioeconómico medio (38%). La menor cantidad son votantes entre 18 y 29 años con un nivel socioeconómico bajo (29%).



En el caso de Lacalle Pou son los votantes entre 30 y 59 años los que predominan (24%) si bien el rango de edades en promedio es bastante variado. En cuanto al nivel socioeconómico son los de contexto alto (26%) y la minoría son de nivel medio (20%).



Los votantes de Talvi por su parte son en su gran mayoría jóvenes, de entre 18 y 29 años (29%) con un nivel socioeconómico alto (24%). A Manini Ríos indicaron que lo votarían mayormente personas de entre 30 y 59 años (12%) con un nivel socioeconómico bajo.

Los menos votados.

La encuesta indica que hay candidatos que no llegan a una intención de voto del 5%. Estos son Gonzalo Abella, de Unidad Popular, con 1,2%; César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente con 1%, Pablo Mieres del Partido Independiente con 0,8%, Gustavo Salle del Partido Verde Animalista con 0,5%, Edgardo Novick con el 0,4% y otros que implican el 0,2%.



Un total de 3,3% aseguró que votará en blanco o anulado mientras que un 5,4% todavía no sabe a quién votará o no quiso contestar.