Daniel Martínez eligió “lo peor” del continuismo, dice Luis Lacalle Pou

Para el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, la designación de José Mujica y Danilo Astori como eventuales ministros de Daniel Martínez en caso de que el Frente Amplio gane el balotaje el 24 de noviembre, “claramente marca” que la opción es entre “alternancia o continuismo”.

“Y dentro del continuismo, el peor”, dijo Lacalle Pou ayer en el marco de una gira por el interior.



El candidato blanco contó que cuando escuchó que Mujica y Astori podrían ser ministros, “lo primero que se me vino a la mente fue aquella frase ‘un gobierno honrado, un país de primera’. Y sabemos en lo que terminó, lamentablemente acompañada de otra frase más compleja que es ‘educación, educación, educación’” de Mujica en su discurso de asunción el 1 de marzo de 2010.



Lacalle Pou fue consultado sobre las declaraciones del diputado electo por Cabildo Abierto, Martín Sodano, proponiendo revisar las leyes de la “agenda de derechos”, como la del aborto.



Lacalle Pou dijo que su posición es la que está en el documento “Compromiso por el país” que esta semana firmaron cinco partidos de oposición, en la que se fija que se mantendrá la agenda de derechos.

Con respecto al aborto, el candidato blanco reiteró que no promoverá su derogación. “No la comparto, pero es una ley que votó la mayoría del país. Yo estoy en contra del abordo, pero no derogaría la ley. Buscaría otros mecanismos para que no se produzcan abortos”, explicó.



Y en este sentido mencionó la educación sexual, la paternidad responsable y el suministro de anticonceptivos, a lo que agregó agilitar los procesos de adopción.



Lacalle Pou dijo que desde el oficialismo se ha lanzado una “campaña del miedo”. “A alguien que tiene un plan social, amenazarlo que si gana otro partido se lo van a quitar, es una falta de respeto a la vida de los uruguayos”, afirmó.