Daniel Martínez: “Al diablo con los que pintan de negro la realidad”

"Al diablo con los que pintan de negro la realidad”, gritó ayer Daniel Martínez en la cancha de fútbol cinco del club Defensor de Maldonado. Defendió a los gobiernos del Frente Amplio (sin dejar de reconocer errores), respaldó a su compañera de fórmula Graciela Villar y cuestionó duramente a la oposición.

Aseguró que la oposición empezó “al otro día del balotaje” (del 2014) una campaña “para darle duro y parejo al gobierno de Tabaré Vázquez”. Dijo que lo mismo sucedió durante la administración de José Mujica y en el primer gobierno no sucedió porque se ganó en primera vuelta. “Si no hubiera sido igual”, bromeó sobre el primer mandato del Frente Amplio.

“Pero está todo mal, todo espantoso. Hay que tratar de sacar todo ese ruido. Ese bochinche inmenso, que hay un día sí y otro también, eso de que el país es un desastre”, añadió.



“Al Plan Ceibal muchos le dieron muy duro y llegaron a decir que solo servía para formar idiotas informáticos. Hoy están estudiando y siguen carreras”, señaló. Luego alzó la voz más fuerte con su latiguillo favorito: “hechos, no palabras”.

El candidato confrontó directamente con el candidato Luis Lacalle Pou. Cuestionó la ley de urgencia propuesta por el nacionalista. “Entre que no hubo propuestas en el debate, en que ahora le dicen a sus asesores que no abran la boca y además una ley de emergencia que es imposible discutir con seriedad un cambio estructural: ¿me pregunto qué se está votando? y, es una verdadera incógnita”, insistió.

Daniel Martínez, ayer en un acto político en Maldonado. Foto: Prensa Martínez

Defendió lo realizado por el Frente Amplio en educación y economía, aunque aclaró que eso no implica no reconocer errores. Dijo que por eso en seguridad se presentó un plan de 12 puntos “para luchar” contra el aumento de delitos y aprovechó para destacar la figura de su eventual ministro del Interior Gustavo Leal, que dijo “puso el pecho” y recibió “amenazas por doquier” en su cargo al frente del área de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior.



Ayer Martínez no estuvo solo, lo acompañó Villar, que estaba haciendo una gira por el interior paralela a la del candidato. Luego de rumores acerca de que se la había silenciado después de que ella dijera que la sociedad uruguaya se dividía entre “oligarquía y pueblo”, Martínez la respaldó.



“Graciela Villar está demostrando en cada recorrida, en cada abrazo, en cada pueblo que está preparada para ser una excelente vicepresidenta de la República. Arriba Graciela”, señaló. A la vice se la vio bailando, levantando banderas y arengando.