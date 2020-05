Daniel Martínez baja su perfil y el Frente Amplio no encuentra un líder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si pierdo las elecciones me voy a cuidar a mis nietos”, dijo Daniel Martínez en la campaña del balotaje. Desde la derrota, y más allá de que aceptó ser candidato a la Intendencia de Montevideo, su exposición pública bajó. Salió del foco de las cámaras de televisión y se mantiene alejado de las polémicas con el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.

Como a todos los candidatos, la pandemia del coronavirus lo obligó a detener sus recorridas por Montevideo. Pero, a diferencia de sus compañeros de partido (Frente Amplio y competidores) Daniel Martínez ha cultivado un bajísimo perfil durante la cuarentena. En las últimas horas usó su cuenta de Twitter para saludar a los trabajadores en su día y esta semana se reunió con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, para abordar temas vinculados al presupuesto de las intendencias, tras la suspensión de las elecciones departamentales hasta el 24 de setiembre.

Mientras, tanto Carolina Cosse como Álvaro Villar mantienen su presencia mediática. La primera desde el Senado ha realizado duras críticas a la ley de urgente consideración y a la de medios. El segundo, por su condición de médico, concedió varias entrevistas sobre el coronavirus y cada semana realiza vivos por redes sociales para contestar las preguntas del público sobre la pandemia.



Nada similar está haciendo Martínez, que según allegados trabaja activamente desde su casa y mediante plataformas virtuales mantiene contactos con sus equipos de campaña, aunque públicamente no salen a la luz.

Si bien la campaña está paralizada, el comando del candidato favorito dentro del FA -según las encuestas- sigue reuniéndose una vez por semana de forma remota. A su vez, integrantes de su equipo mantienen contacto virtual con referentes y militantes de cada municipio.



Lejos de los medios, el candidato está colaborando con la recolección de alimentos para la elaboración de comidas en ollas populares, dijeron a El País fuentes del Frente Amplio. Incluso, en redes sociales se reportó su participación en una olla de los Bulevares preparando un almuerzo para alrededor de 300 personas, de acuerdo a lo publicado en el Facebook de Zona Oeste Prensa.

Más allá de esto, Martínez no estuvo presente en la agenda de los medios hablando sobre el tema de la pandemia y allegados al candidato a intendente indicaron que no quiere hacer política con un tema sanitario, del cual se debe ocupar el gobierno.



Desde el balotaje, Martínez no ha asumido un papel de liderazgo dentro del Frente Amplio, que tiene justamente problemas para definir quién asumirá ese nuevo rol de recambio de tres figuras de peso como lo son Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori. Todos justamente se encuentran en cuarentena preventiva.

“El Frente Amplio no tiene una conducción fuerte, ni individual ni colectiva”, aseguró a El País el analista político Óscar Bottinelli de Factum. A diferencia de otras figuras de renovación como Óscar Andrade (PCU), Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y Cosse, Martínez no tiene una bancada que lo siga o un sector que lo impulse como una de sus caras visibles. Aunque pertenece al Partido Socialista, su sector no lo respaldó en la candidatura y están cada vez más separados políticamente.

Sin bancada y sin sector atrás, Martínez “está por fuera de la estructura del Frente Amplio (...) No solo que no está en el Secretariado, ni en la Mesa Política. Tuvo apoyos para su candidatura, pero no encabeza una bancada”, explicó Bottinelli. No obstante, cuenta con una relación de cercanía y de respaldo de la diputada Cristina Lustemberg (PAR).



Pero a pesar de haber sido presidenciable en el 2019 por todo el FA, hoy su único rol es ser candidato a la Intendencia de Montevideo, en un momento donde no hay campaña electoral.