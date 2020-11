Daniel Martínez aseguró que seguirá en la política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si no soy electo, volveré a la ingeniería y a cuidar nietos”, dijo Daniel Martínez en octubre del año pasado en plena campaña presidencial. A más de un año de aquella declaración y después de haber perdido dos elecciones, el exintendente de Montevideo confirmó que continuará con su actividad política.

Cuando en una entrevista con Canal 12 Martínez sugirió la posibilidad de dar un paso al costado si no era electo, sus palabras no cayeron bien en filas del Frente Amplio. Muchos interpretaron como un error sus dichos; otros lo vieron como un acto de sinceridad ante algo que podía suceder si el ganador era Luis Lacalle Pou, quien finalmente alcanzó la presidencia.

Pero el tiempo pasó, y aunque Martínez había dicho que no se presentaría a competir por la Intendencia de Montevideo, terminó por acceder a un pedido que hicieron varios sectores de la coalición de izquierda y alguno de sus colaboradores más cercanos. En setiembre compitió y quedó tercero, detrás de Carolina Cosse y Álvaro Villar. Desde allí no hizo más apariciones públicas y se fue de viaje a Estados Unidos, donde vive una de sus hijas.

Su reaparición pública tuvo lugar el pasado jueves, durante el acto de asunción de Cosse en la plaza Las Pioneras. Fue a saludar a su antecesor, Christian Di Candia, con quien mantiene un relacionamiento muy cercano. “Es un grande, es un grande”, le dijo a una señora que llegó a saludarlo cuando conversaba con el intendente saliente.

Entonces El País consultó a Martínez acerca de su futuro después de esta “pausa” en su actividad política: “Siempre estuve y voy a seguir estando”, declaró, aunque no quiso ahondar sobre de qué forma continuará su vida dentro del Frente Amplio. Según dijo, no está dispuesto abandonar esa actividad que inició con 16 años, cuando decidió afiliarse al Partido Socialista. “No sé, no sé, no sé”, fue la respuesta que dio al ser consultado desde dónde continuará su militancia política y si está dispuesto a presentarse en cinco años como candidato.

En su primera aparición pública tras su viaje familiar, Martínez mantuvo el perfil bajo. Llegó cuando ya había iniciado el acto y no estuvo para la foto de Cosse con los exintendentes Mariano Arana, Ricardo Ehrlich y Ana Olivera. Incluso su presencia sorprendió a algún dirigente que pensaba que todavía estaba en cuarentena debido a su viaje al exterior en plena pandemia.



Martínez dijo a El País que cumplió con las exigencias sanitarias. Es decir, estuvo en confinamiento y se realizó el hisopado que se exige a la llegada al país para detectar la presencia del virus, lo que resultó negativo. Por eso decidió asistir a la ceremonia, tal como le había prometido a Di Candia en los días previos y por mensaje de WhatsApp.

“Daniel me dijo: ‘voy a ir a saludar y a desearle suerte a Carolina y a darte un abrazo a vos”, relató Di Candia a El País en su despedida como intendente de Montevideo.



En las últimas horas y mientras se encontraba en cuarentena, Martínez se comunicó con algunos de los dirigentes del Frente Amplio más cercanos para invitarlos a un asado de camaradería. Ese será su primer contacto después de la campaña.

La relación con el Partido Socialista.

En el Partido Socialista tampoco han tenido noticias de Martínez desde que perdió la elección para la Intendencia de Montevideo. Según dijeron a El País fuentes del sector, el exintendente no ha dado “ninguna señal” sobre sus pasos a seguir.



Martínez y la dirigencia socialista estaban alejados desde que el sector tomó la resolución de apoyar la candidatura de Cosse, cuando aún no estaba planteado que Martínez diera marcha atrás con su decisión de no presentarse a la elección. En su momento se especuló con su posible renuncia al Partido Socialista, pero eso hasta el momento no se concretó, dijeron a El País fuentes del sector.