Daniel Goldman: “Fui defraudado por Tabaré y por el Pepe”

El Partido Digital se presentará en esta elección buscando obtener un diputado que instale sus ideas en el Parlamento Nacional. Sabe que es muy difícil, pues para ello necesitará unos 25.000 votos y por ahora está muy lejos de eso. Su candidato a presidente es Daniel Goldman, un descreído de la política que dice sentirse defraudado por haber votado al Frente Amplio.

El programa de gobierno del Partido Digital se formó con las ideas recibidas a través del portal MiVoz.uy. Por intermedio de esta herramienta pretende que los ciudadanos participen y opinen “diariamente” y no solamente cada cinco años cuando concurren a las urnas.

-¿Por qué un “Partido Digital”? ¿Cómo surge la idea?



-El nombre Partido Digital es por sus orígenes. Se trata de aprovechar los medios digitales para un mejor fin, que es la participación de todos los ciudadanos. Nos prometen cosas y cada cinco años tenemos la posibilidad de votar. Pero nos siguen prometiendo cosas que después no cumplen. Así empezó una charla hace casi 6 años con un pibe de 21 años (Justin Graside). Él me dijo que quería armar un partido político, pero hoy no podés ser nada en Uruguay con esa edad: no podés ser diputado, ni senador, ni presidente. A mí me sirvió para creerle que sus fines eran o muy largoplacistas o que realmente quería construir ciudadanía desde ese lugar.



-Y para formar un partido tiene que haber por ley un candidato a presidente…



-Es más complejo todavía: necesitás presidente, secretario, vocal, suplentes, armar una sociedad civil, juntar 1.350 firmas para la Corte Electoral (todas con credencial y autentificación). Nosotros buscamos la participación. Y la transparencia extrema es uno de nuestros pilares. Los senadores van a tener que justificar por qué no quieren revelar cosas. Lo que queremos es tener los datos para transformarlos en información y que eso nos sirva para mejorar el país desde afuera. Pero no se consigue un diputado que firme peticiones “complejas” de pedidos de datos a entes estatales o ministerios, porque no te los dan, o te los dan a los seis meses, o te los dan maquillados. Por eso dijimos: necesitamos un diputado. Ese objetivo lo definimos hace cerca de 4 años. Y ese diputado va a poder ser Justin Graside, quien va a tener más de 25 años en las elecciones.

-¿Cuántas personas integran el “núcleo duro” de la militancia que tiene el partido?



-Al principio éramos entre 10 y 20 personas, que durante los primeros tres años fuimos cuesta arriba, contagiando y validando cosas con apoyo de amigos, conocidos y familiares. Ahí fue el momento de juntar las 1.350 firmas para ser un partido político. Además necesitábamos una carta orgánica que tiene que tener los estatutos fundacionales. Lo principal a saber es que nosotros nos vamos a manejar con participación total y transparencia extrema. Con participación total me refiero a que cualquier delegado del Partido Digital que esté en las cámaras del Parlamento va a hacer participar a las personas que quieran entrar en la plataforma Mi Voz, hacerse un usuario y autentificarlo con la credencial; para opinar, participar, editar, auditar y criticar o mejorar propuestas. La participación total va mucho más allá de votar cada cinco años, es el poder participar cada día.

-Ya hay algunos sitios web del estilo, como Change.org, Quéjese.com.uy o el portal Montevideo Decide de la Intendencia. ¿Qué diferencia tendría la plataforma Mi Voz?



-Todos trabajan con la herramienta Consul, que es en código abierto, la someten a facilitaciones que a ellos le sirven y así se hacen propuestas. Nosotros funcionamos de una manera parecida pero tenemos un objetivo mucho más intenso: que los representantes en el gobierno realmente escuchen a la ciudadanía. Ya somos el primer partido político en el planeta que se maneja de esta manera. Hicimos un programa de gobierno con 43 propuestas a las que se llegó por una consulta previa a la gente. Sin dudas no cubrimos todo lo que necesita un programa de gobierno, porque somos un partido chiquito.



-Se necesitan 25.000 votos para obtener un diputado en Montevideo ¿Ese es el desafío? Porque el partido no mueve la aguja en las encuestas…



-Ya tuvimos éxito, ya triunfamos. Armamos el partido con su carta orgánica y pasamos la parte de generar los convencionales, que son 500. En la primera convención no llegamos a los 251 convencionales, porque teníamos gente en todo el país. Y te cuesta que venga una persona de Bella Unión a votar. Nos desmoralizamos pero probamos de nuevo. Y en las internas llegamos a 605 votos. Cuando el Partido de la Concertación no llegó a los 500, se entendió lo que era conseguir 605.

-Sí, la Concertación tenía más personas en la lista que la gente que la votó.



-Y dos partidos políticos, un dato irónico. Hoy en día el Partido Digital tiene cientos de voluntarios en todo el país. En las internas logramos estar en más de 1.100 circuitos en Montevideo y en Durazno. Estar en todo el país nos hubiera costado más de US$ 30.000.

-¿Con 1.500 votos se van a sentir defraudados, con 10.000 sorprendidos y con 25.000 salen a festejar el milagro?



-Ya no es milagro, porque hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y en nuestro presupuesto, con transparencia extrema.



-¿Qué fuentes de ingreso tiene el partido?



-Personas que por donaciones o afiliación han participado. Están todos los recibos en la web, somos el único partido político que lo hizo.



-¿Cuánto han gastado hasta ahora en la campaña?



-Para esta elección de octubre la idea era juntar cerca de US$ 30.000, pero no se llegó a esa cifra. En las internas se gastaron US$ 7.662 en impresión de listas y materiales, idas y vueltas a un montón lugares.

-¿Ha tenido algún tipo de militancia previa en otro partido?



-Siempre fui un descreído de la política. Fui defraudado con mi voto. Voté la reforma de la educación y ni siquiera me pidieron perdón por no hacerla. Hoy tengo un hijo de 6 años y otro de 21 meses y no estoy dispuesto a que se me sigan riendo en la cara. Se han hecho cosas muy bien en los últimos 30 años, no en los últimos 15. Cometí el error de darle una nueva chance a Tabaré Vázquez, quien me defraudó totalmente. Antes me defraudó el Frente a través del Pepe, porque prometieron cosas que no cumplieron.



-¿Qué opina sobre el uso de los medios digitales que están haciendo los candidatos?



-Los usos que le dan los partidos tradicionales son justamente tradicionales. Y demagógicos; son promesas vacías. Si vos le querés sacar el IVA a los productos de higiene femenina, como propuso Daniel Martínez, en el gran cálculo estamos hablando de $ 108 al año. Como se dan condones gratis, se tendrían que dar toallitas femeninas gratis en los mismos centros de salud a las personas de contexto crítico.