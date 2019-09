“Estoy dando la vida por el triunfo del Frente Amplio”, dijo Ernesto Murro 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, analiza la campaña electoral desde su despacho y carga contra el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Murro señaló que no está preparado para ser presidente de la República, porque, entre otras cosas, no se ha destacado por su trabajo.



-¿Se quedó con ganas de ser candidato a presidente?



-Para mi fue un gran honor que (José) Mujica me haya propuesto ser candidato único del Frente Amplio. Primero, tuvimos una conversación en la chacra. Después, cuando eso no caminó, sentado en ese asiento en julio del año pasado me propuso ser candidato de los que me apoyaran, y le dije que sí, ese fue un gran honor. Esto lo conversé con mi familia, con amigos y con compañeros más cercanos, y, a mí me hubiera gustado.



-¿Y qué pasó?



-Y bueno, no tuvimos los apoyos políticos necesarios. Yo siempre dije que yo aceptaba que lo mío era polémico desde el punto de vista jurídico pero, bueno, el Frente Amplio tomó otro camino y yo hoy como ustedes lo saben estoy dando la vida por el triunfo del Frente Amplio, o sea, no soy candidato a nada, no aspiro a nada, no integro ningún grupo político del Frente Amplio.



-¿Cómo visualiza la campaña electoral desde afuera, porque no es candidato a nada pero como parte del gobierno?



-No soy candidato a nada, no aspiro nada tampoco, yo lo único que aspiraba era ser presidente del BPS y fui dos veces, después me regalaron esto otro de ser ministro, después tuve ese otro regalo enorme de Mujica y otra gente que quería que fuera candidato a presidente. Estoy convencido de que esta es una elección difícil, estoy absolutamente convencido, pero que la única alternativa para las grandes mayorías del Uruguay, en particular para los trabajadores, para los jubilados y pensionistas, para pequeñas empresas, para personas con discapacidad, para productores rurales en serio, es el Frente Amplio. Lo hemos demostrado en estos 15 años comparando con las décadas anteriores de gobiernos blancos y colorados y bueno, yo voy a dar la vida para que el Frente Amplio siga siendo gobierno, pero lo estoy haciendo en base a esta decisión personal, no estoy coordinando con nadie.



-¿Y no cree que debería pedir licencia para dedicar tiempo a la actividad política, como por ejemplo lo hará el ministro de Economía Danilo Astori?



-El tema es que yo eso lo hago reventándome la vida. Yo dedico… pregunten acá, ahora se puede controlar todo a través del celular, a través del correo electrónico, pregunten a la gente del ministerio.



-Viene siempre.



-Vengo siempre, y muchas horas. Yo soy hombre de estar en el ministerio 10, 12 horas diarias. Acá me ha dicho mucha gente que nunca hubo un ministro que viniera tanto al ministerio, que viniera todos los días y viniera tantas horas. Y lo otro, primero, es absolutamente constitucional y legal hacer campaña electoral y bueno, yo hago dos o tres reuniones semanales frenteamplistas que no las organizo yo, yo voy a donde me invitan, yo no organizo actos.

-¿Coincide con la ministra de Educación, María Julia Muñoz, en que el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou “no califica para el cargo” de presidente?



-A ver, yo creo que Uruguay es un país felizmente muy exigente para los presidentes de la República, y que el presidente que hemos tenido en Uruguay y hablo de todos los que hemos tenido en Uruguay en época democrática, son hombres de un gran peso político, una gran actividad, el doctor Lacalle Pou entró siendo suplente de la mamá, es abogado y nunca ejerció, y no ha sido el que más trabajó en el Parlamento. Ahora, si la gente lo vota, será el presidente de los uruguayos. Ahora, a mí me asombra mucho cuando él habla de trabajo.



-¿Usted entiende que el trabajo de legislador no es un empleo?



-No, no, eso siempre lo dije, el trabajo de legislador es un trabajo y es un trabajo muy importante, ahora, tampoco se destaca por ser de los legisladores que trabaja más. El trabajo del legislador es un trabajo muy importante. El factor legislativo es un factor muy importante en una democracia, pero, a ver, si estamos hablando de una persona que se recibió de abogado y nunca ejerció, nunca tuvo actividad en organizaciones sociales, ni instituciones, nunca dirigió una empresa ni pública ni privada, ni una institución. Bueno, yo creo que esas son carencias que tiene, ahora si la gente lo vota será el presidente de los uruguayos.



-¿Y Martínez califica?



-Bueno, pero a ver, es objetivo, o sea, es un hombre que ha trabajado en la actividad privada, en la actividad pública, ha sido senador, ha sido ministro, ha sido presidente de Ancap, lo de Lacalle es bastante obvio.



-¿Leyó y comparó los programas del Partido Nacional y del Partido Colorado en materia de relaciones laborales? Lo que propone Lacalle Pou con su asesor Mario Arizti o el candidato colorado Ernesto Talvi con su asesor Fernando Pérez Tabó.



-Acá hay un tema que es el siguiente. Yo creo que en este mes de septiembre sucedieron hechos que transparentaron cosas que no se habían transparentado antes o se habían disimulado.

-¿Por ejemplo?



-Cuando uno ve que, por ejemplo, el doctor Fernando Pérez Tabó, con quien tengo una buena relación personal, pero él ya tuvo cargo acá en el MTSS, y cuando él tuvo cargo, no hubo Consejos de Salarios, ahora el propone como asesor de Talvi y propone como uno de los principales representantes de las cámaras empresariales en el grupo tripartito que armamos para tratar el tema de la queja, en el Consejo Superior de Salarios, que los Consejos de Salarios solamente deben establecer salarios mínimos por categoría. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber aumentos generales de salarios, que solamente se va a fijar el salario mínimo de un peón.



-¿Y en el del Partido Nacional?



-En el programa del Partido Nacional esto se dice más disimuladamente. Se dice, vamos a priorizar los acuerdos bipartitos por empresa, vamos a ver por zonas del país, vamos a ver teniendo en cuenta la productividad, vamos a ver por temas de competitividad, vamos a ver por tamaño de empresa, entonces, bueno, todas esas condiciones, hace que cuando se dice, Consejos de Salarios ‘sí pero’, si le agregan todos estos ‘peros’, todas estas condiciones, eso hace que no haya Consejos de Salarios.



-Pero ministro, ¿eso no es revolver en el pasado en base a lo que se hizo y no sobre lo que dice formalmente que se hará en los programas de gobierno? Porque, en definitiva, los “sí, pero”, no significan abolir los Consejos de Salarios.



-No, no. Para mi sí es abolir. Porque si yo digo, sí pero por empresa, sí pero por zona, sí pero teniendo en cuenta la competitividad, sí pero teniendo en cuenta la productividad, sí pero solo salarios mínimos por categorías, sí pero no discuto condiciones de trabajo. Ah bueno, son tantos los peros. A eso yo le agrego, ¿cuál es la propuesta de las cámaras? Tengo al doctor Pérez Tabó, tengo al doctor Gonzalo Irrazabal o a Fernanda Maldonado, ella es una de las principales delegadas de las gremiales patronales rurales acá en el Ministerio en los Consejos de Salarios y es presentada como principal asesora de Lacalle Pou. Fue una de las que se retiró de la negociación del sector rural en los Consejos de Salarios, entonces, no solamente son los que ya estuvieron, sino los que van a estar.