Da Silva propone libre importación de combustible y Manini no descarta referéndum sobre Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la polémica por el aumento en los precios de los combustibles hay legisladores de la coalición que ya proponen una nueva normativa para liberar la importación, mientras que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, maneja la posibilidad de ir a un referéndum que defina la política de combustibles.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva anunció en rueda de prensa que junto a su par colorado Germán Coutinho, presentarán un proyecto de ley que tiene como objetivo permitir la libre importación de combustibles.



“Estamos terminando de redactar con el senador Coutinho, lo vamos a presentar el 15 de octubre, que son los 90 años de Ancap, de forma tal de contrastar los dos modelos de país: el país que defiende un monopolio vetusto y anacrónico, y los que queremos una verdadera reforma estructural en el Uruguay”, dijo en rueda de prensa Da Silva.

El legislador enfatizó en que, por ejemplo, “sería muchísimo más fácil para la Sociedad de Cultivadores de Arroz transformarse en importadores y hacer un pool de importación” y de esa forma abastecer a sus asociados.



Consultado sobre la carga impositiva que tienen los combustibles actualmente, Da Silva aseguró que su propuesta no establece que se quite. “Los subsidios cruzados y los impuestos corren para todos, pero importar sería bastante más barato y transparentaríamos el problema del combustible en Uruguay”, afirmó.

Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo este lunes en Informativo Sarandí que “hay que tomar todas las medidas necesarias para que el combustible no suba, hay un costo excesivo del combustible que merece un análisis profundo”.



De todos modos, apuntó que no se encontrará una salida con “las soluciones mágicas que algunos proponen”. “Hay que tener en cuenta cómo está compuesto el precio del combustible y atacar esos aditivos que tiene una vez salido de la refinería y ahí es donde hay que hacer los verdaderos esfuerzos para bajar los precios”, agregó.



Consultado sobre cuáles son esas “soluciones mágicas”, explicó que se refiere a “cuando se habla de que la gran solución es la libre importación del combustible”. “Si a ese combustible libremente importado le cargamos las mismas cosas que se le cargan al combustible que sale de la refinería, seguramente el precio no variará mucho. Hay que ir sobre los aditamentos que tiene, desde la tasa impositiva, desde el fideicomiso del boleto – que hay que mantenerlo, pero quizá no pagado por el combustible- desde tasa por transporte peligroso, la cadena de distribución, que puede ser modificada.



Hay una serie de componentes que van después del combustible”, explicó.



Pese a estas críticas, Manini consideró que si se asegurara que la libre importación “va a significar una baja efectiva y en el tiempo”, la podría apoyar. “Pero a mí me gustaría aprobar una ley entre todos los partidos, porque esto tiene que ser un tema de Estado, no puede ser algo de medio país y que el otro medio esté en contra (…). Una ley de todos los partidos, seria, sobre la apertura del mercado de los combustibles y que se lleve a referéndum, que el pueblo ratifique esa ley”, afirmó.

El senador recordó que ya hubo un referéndum sobre Ancap y que “la gente se expidió en contra de medidas de ese tipo”. “Creo que al pueblo uruguayo no hay que enmendarle la plana, hay que volverlo a consultar si realmente quiere ahora abrir la importación de combustible y si lo quiere, vamo arriba”, dijo.



Los precios tuvieron tres aumentos en dos meses y, según dijo a El País la semana pasada el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, "no se descarta" que el ajuste se haga cada 60 días, ya que la legislación vigente lo permite.



Tras la última suba, entre las voces críticas se alzaron las de la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Federación Rural, que en un comunicado conjunto expresaron su rechazo a la medida anunciada por el Poder Ejecutivo y señalaron que "queda de manifiesto que la nueva metodología de cálculo de precio de los combustibles no asegura a los sectores productivos un precio competitivo, y no refleja condiciones de competencia manteniendo el monopolio".