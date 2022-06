Para Da Silva, números rojos en UAM son por "plan de negocios de Disney" de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador de Partido Nacional Sebastián da Silva se expresó sobre la actual crisis financiera en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). "Lo de la UAM estaba anunciado. Obras faraónicas con plata ajena, ¿les suena?", expresó en su cuenta de Twitter.

"Por eso nuestro gobierno pidió cogobernar este elefante blanco, para anticipar efectos de un plan de negocios de Disney. Habrá que corregir mucho, pero sin un peso más del erario público", agregó.

En este momento la unidad agroalimentaria tiene capacidad financiera para pagar los intereses de los tres fideicomisos que adquirió. Pero, según explican desde el directorio a El País, en marzo de 2023 deben comenzar a pagar la primera amortización de la deuda que asumieron con el Banco República (BROU), y la espalda para asumir este pago aún no está.

En el informe que hizo la Auditoría Interna de la Nación sobre la UAM se desglosan cinco áreas de estudio. De ellas, tres están en un “nivel de criticidad” alto, es decir son señaladas como problemáticas y con urgencia a resolver. La primera está referida a los terrenos edificados y sus alrededores.



El escrito señala que la UAM no cuenta con un régimen jurídico legal que le permita disponer de los predios donde está hoy instalada y realizar su operativa, esto determina “falta de seguridad jurídica” respecto del ejercicio de sus funciones como de todos los contratos firmados con terceros.



El segundo punto es quizás el más fuerte, porque se afirma que “la UAM no cuenta con capacidad económica suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras en los plazos acordados”.



El tercer elemento señalado como crítico es la no existencia de una auditoría interna de la propia UAM, cuando según la ley de Presupuesto de 2020 es de carácter obligatorio su funcionamiento y, a su vez, ayudaría en la tarea de comprender los problemas, para trabajar en soluciones.