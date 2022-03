Da Silva dijo que Colonización se "prestó" para una "maniobra siniestra" contra Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva apuntó este lunes que Andrés Berterreche - director frenteamplista del Instituto Nacional de Colonización - realizó una "maniobra siniestra, asquerosa, baja" pocos días después de que Búsqueda anunciara un informe del organismo que señala que tanto el Guido Manini Ríos, su esposa, Irene Moreira, y su suegro Roque Moreira son colonos propietarios.

El líder de Cabildo Abierto ha negado - el viernes y ayer a través de un comunicado - esta situación y habló de "periodismo sicario". El presidente del Instituto de Colonización, Julio Cardozo, había dicho a El País el viernes que no se podía afirmar que fueran colonos, ya que el informe fue pasado a Asesoría Letrada y "no se concluyó nada" por parte del directorio.

En entrevista con En Perspectiva (Radiomundo), Da Silva aseguró esta mañana que Colonización "sigue atrás, por temas que no tienen nada que ver con la LUC (Ley de Urgente Consideración)". "No ha terminado de estar a la altura de un gobierno campero como el nuestro", remarcó el senador, quien luego dio un paso más y responsabilizó "al funcionamiento del instituto".



"Uno ve Colonización, y ve que deja que (Andrés) Berterreche se presta a la maniobra siniestra, asquerosa, baja como la que hicieron al general Manini", destacó en esa línea.



"Yo estoy lejos de querer ser su abogado, eh, pero lo que le hicieron es de lo más bajo que se puede recordar, (y) confirma que ahí no hay mando", subrayó Da Silva.



Manini Ríos planteó que el padrón 511 de Artigas fue adquirido por el Instituto en 1970. Un año después, agregó el senador, una resolución de Colonización sostenía que como “área inundable” ese campo, que hacía "imposible su utilización". En el mismo año, indicó que se abrió una licitación para vender dicho campo, de unas 1.300 hectáreas. Quien ganó esa licitación fue Roque Moreira, agregó Manini Ríos, que aseguró que se firmó un compromiso de compra-venta el 5 de julio de 1971.