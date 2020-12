Da Silva definió al FA como la "izquierda del emoji" y criticó apoyo a marchas en pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, definió al Frente Amplio como la "izquierda del emoji" y criticó su apoyo a marchas que generaron aglomeraciones durante la pandemia ocasionada por el coronavirus.

"Las afirmaciones de Javier Miranda de hace unos días sobre la pandemia realmente marcan que es el presidente de la izquierda del emoji, que piensan que por mostrar un puñito cerrado en las redes sociales, hacen la revolución. Es tanto el archivo que tienen los diferentes dirigentes del Frente Amplio que tienen un rostro de piedra", indicó en diálogo con Búsqueda.

El pasado lunes, Miranda señaló que existe "lentitud" del gobierno y que es "necesario tomar medidas urgentes" para frenar el avance del COVID-19.



"Nosotros tenemos día y hora de cada una de las promociones que han hecho para aglomerarse. El Río de la Plata institucionalizó la relativización de las aglomeraciones. Alberto Fernández, con el velorio de Maradona, y acá el Frente Amplio, que por lo menos en ocho o nueve ocasiones apoyó institucionalmente manifestaciones de tipo, desde la diversidad sexual hasta marchas del PIT-CNT", agregó Da Silva.

Consultado sobre qué hacer para frenar el avance del virus, el senador dijo que el gobierno "tiene que anticipar un escenario drástico y hacerle sentir el miedo al uruguayo desconfiado" y pidió presencia militar en la calle para "molestar a los ciudadanos ligeros de prevención".

"Me acuerdo cuando estalló el brote en Treinta y Tres, yo pasaba seguido porque trabajo en un campo en Cerro Largo. Y ahí estaba la presencia militar en la entrada del puente del Olimar, que te daba miedo. Querías poner primera e irte. Y lo único que hacían los militares era tomarte la temperatura y preguntarte adónde ibas", sostuvo.



"Creo que tenemos que molestar a los ciudadanos ligeros de prevención. Molestarlos. Hacerlos sentir que están en falta. Si fuera por mí hasta en las redes sociales. Porque todos nosotros vemos a cara descubierta cómo hay uruguayos que hacen asados, lo celebran. Y eso hace que la gente se frustre o se contagie. Se frustra porque no puede ir a un asado o se contagie haciendo asados. La rienda floja la tuve yo incluso con mi hija adolescente. A veces capaz que no se da cuenta de lo expuestos que estamos. Más con alguien que no se hace querer en la izquierda como yo. Pero no es un tema político, es así", añadió.