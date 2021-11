Da Silva al cruce de Andrade: "Que le pongan fecha" al debate por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Se va a poner lindo este debate. Que le pongan fecha", dijo el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, hoy en su cuenta de Twitter en relación al referendum por la Ley de Urgente Consideración y salió al cruce de su par del Frente Amplio Óscar Andrade, a quien trató de mentiroso.

"Si arranca así mintiendo no quiero saber lo que se dirá en un mano a mano. Dos cosas: con Andrade debatí dos o tres veces. Yo no condiciono el debate a la TV. Basta conque los vecinos de Blanquillo concurran", añadió.

Se va a poner lindo este debate. Que le pongan fecha. Porque si arranca así mintiendo no quiero saber lo que se dirá en un mano a mano. Dos cosas: con Andrade debatí dos o tres veces. Yo no condiciono el debate a la TV. Basta conque los vecinos de Blanquillo concurran https://t.co/y4MICRfF3X — Sebastian Da Silva (@camboue) November 27, 2021

La reacción vino tras que Andrade dijo en el programa De buena fuente en que no tenía problema en debatir con Da Silva. Según un posteo en Twitter del programa de Durazno, Andrade dijo: "No tengo problema en debatir con @camboue (Da Silva) en Blanquillo, lugar que conozco, o en cualquier otro espacio público con transmisión por TV abierta, pero les cuento que Da Silva en un canal nacional no se animó hace algún tiempo a debatir conmigo”.