Da Silva criticó acercamiento de Mujica a colonos: el MPP "pretende volver a chamuyar al paisano"

El senador nacionalista Sebastián Da Silva apuntó este jueves contra el acercamiento de figuras del Movimiento de Participación Popular (MPP), como José Mujica y Lucía Topolasnky, a un grupo de colonos en un contexto de debate del presupuesto para el fideicomiso para asentamientos, que contaría con esos fondos si se aprueba en el Senado.

Da Silva hizo referencia a la reunión de Mujica, Topolansky y otros líderes de la oposición que se acercaron a un campamento de colonos en Toledo Chico (Canelones), instancia de la que también participó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que cuestionó la formulación actual para inyectar fondos a dicho fideicomiso.

"A mí no me preocupa que esté en el campamento con la gente que vino a andar a caballo, que no necesariamente son colonos", dijo el legislador en rueda de prensa. "Conozco muchos colonos que no estaban de acuerdo. La mesa de colonos no estaba acampada", señaló al ser consultado sobre si no era un grupo representativo.



Respecto a si hay política detrás de este movimiento, aseguró: "Hay mucha manija porque el MPP todavía no termina de asumir que perdió las elecciones y pretende volver a chamuyar al paisano con esa manija que vimos".



En su visita al campamento de colonos, Mujica dijo en diálogo con Canal 5 al ser consultado sobre otras formas de financiamiento del fideicomiso: "Creo que hay formas y que las podemos encontrar, y que tenemos voluntad política de acompañar".



En tanto, en las últimas horas, el presidente Luis Lacalle Pou remarcó que "el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay", enviándole un claro mensaje a Manini Ríos, esposo de la ministra de Vivienda, Irene Moreira.