Da Silva acusa a Orsi de "comprar votos de canuto" y tilda a edil blanco de "pobre diablo"

Este miércoles el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva acusó al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, de hacer "una compra de votos evidente" para aprobar el fideicomiso de US$ 44 millones con el voto a favor del edil nacionalista Juan López, a quien tildó de "pobre diablo".

"Pinta mucho lo que sería una presidencia del intendente Orsi: comprando votos de canuto, en secreto. Siendo muy vivo para ese tipo de maniobra, pero muy torpe para administrar el dinero de los contribuyentes", disparó Da Silva en rueda de prensa.



"Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de un edil de la oposición", agregó.

Sobre la decisión que tomará el partido frente al edil Juan López, Da Silva expresó: "Imagino que el directorio del Partido (Nacional) tomará su posición. La bancada de ediles de Canelones ya manifestó su repudio y la opinión pública tomará nota de quién fue el edil que vendió su voto".

En el Partido Nacional hay malestar con la Intendencia de Canelones porque los blancos entienden que la administración de Orsi no siguió los caminos institucionales correctos para negociar el préstamo. Es decir, se esperaba que se conversara entre partidos, ya que en ese departamento el oficialismo está a cargo del Frente Amplio y la oposición es liderada por los blancos.

López dijo a El País: “Yo les transmití a los diputados y ediles que me quisieron escuchar que en Canelones no podemos seguir esperando. Canelones necesita plata para obras que están pendientes”. Tras la aprobación agregó: “Estoy tan bajoneado... Me tildaron de traidor y dijeron que me iban a hacer un juicio político -lamentó-. Yo les dije que se dejaran de pavadas, que acá estoy con la gente”. Y concluyó: “Si tengo que perder mi carrera política la perderé. Estos muchachos han dejado mucho que desear, como compañeros primero y como legisladores después”.