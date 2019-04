Una curiosa celebración del gobierno e intendentes en plena campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la sonrisa grabada en el rostro, la intendenta de Lavalleja Adriana Peña se paró y caminó unos metros. A su lado, dos de los principales funcionarios de Presidencia de la República: el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública. Peña tomó una tijera, sonrió un poco más y cortó una cinta en el salón de actos de la Torre Ejecutiva.

Esa cinta simbolizaba más de 1.500 obras realizadas en todo el país en los primeros 1.500 días del gobierno de Tabaré Vázquez. Una inversión total de 12.000 millones de pesos hasta ahora, con dineros del propio Poder Ejecutivo enviado a las intendencias y también programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La cifra de 1.500 días elegida por las autoridades era arbitraria y lo que en principio parecía un acto del gobierno terminó siendo una celebración del Poder Ejecutivo con intendentes frenteamplistas y también del Partido Nacional. Una extraña y curiosa celebración en clima de camaradería, que contrasta con la tensión típica de la campaña electoral.

RELACIONADAS El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer By Ángel Asteggiante El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer Sanguinetti lidera la interna colorada y saca 43 puntos sobre Talvi, según encuesta By Guillermo Lorenzo Sanguinetti lidera la interna colorada y saca 43 puntos sobre Talvi, según encuesta Sanguinetti lidera la interna colorada y saca 43 puntos sobre Talvi, según encuesta

“De alguna manera hay que marcar un mojón”, dijo García a El País. “Nos pareció adecuado hacerlo ahora que estamos recién entrando en campaña y 1.500 es un número redondo”.

La intendenta siguió cortando trozos de cinta y los empezó a repartir entre los intendentes presentes -como el nacionalista Carmelo Vidalín (Durazno) y los frenteamplistas Yamandú Orsi (Canelones) y Guillermo Caraballo (Paysandú)-, además de otras autoridades del Poder Ejecutivo.

Peña estaba allí en el estrado como presidenta del Congreso de Intendentes. Pero la intendenta es referente de Alianza Nacional y su nombre suena como posible compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou, en caso de que el precandidato de Todos gane la interna nacionalista y Jorge Larrañaga quede en segundo lugar.

“¿Ya arreglaste con (Juan) Sartori?”, bromeó un rato antes Apeztegía cuando la vio llegar a la Torre Ejecutiva. “Yo ya estoy cumplida con diez años como intendenta”, respondió ella y sonrió con picardía.

Después dijo a los periodistas que “la interna del Partido Nacional viene divina” con cuatro “candidatazos”. ¿Puede llegar a integrar la próxima fórmula del Partido Nacional? “No lo sé, por ahora dejo la vida en la cancha”, respondió y no lo descartó. “Lo tiene que decidir el partido, mi sector, pero no me va la vida en eso”, indicó.

Unos metros más allá Vidalín montó un pequeño show. “¡Acá está la fórmula!”, gritaba a quien quisiera escucharlo, mientras abrazaba a Orsi, el intendente canario, quien intentaba contener la risa.

Perfiles

¿Cómo se explica que en plena campaña electoral oficialistas y opositores aparezcan juntos, reivindicando obras en todo el país? “Es muy fácil de explicar, es lo que hay que hacer”, respondió García. “Es la actitud y la manera de concebir la política. Hay que poner todo para que las cosas se hagan. Después hay que discutir ideológicamente en las arenas políticas, con razones, verdades y números”.

En la conferencia, el director de la OPP admitió: “Se nos vienen tiempos en que empiezan los perfiles; cada uno marca su posicionamiento, es natural, uno aspira que sea con el mayor respeto y la realidad arriba de la mesa”.

¿Cómo se financian las obras? Por un lado, está el acuerdo nacional de distribución de recursos que se define en cada presupuesto. Fruto de ese acuerdo, una cifra importante de los fondos nacionales se destina a los gobiernos departamentales, de libre disponibilidad, lo que ayuda a financiar los gastos corrientes.

Luego hay programas de crédito con el BID, con diferentes obras en los departamentos. Y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), una devolución en territorio de los impuestos recaudados a nivel nacional: los porcentajes se acuerdan entre el gobierno y las 19 intendencias. En ese caso, las obras las decide cada intendencia en el marco de su autonomía.

Así lo explicó Peña: el gobierno devuelve los dineros “que paga la gente del interior” y fiscaliza las obras. “Eso a nosotros nos viene muy bien. Nos ayuda a hacer, planificar y controlar. Pero la obra la decide el intendente, el alcalde”, aclaró.

En el paquete también entran varios planes de caminería departamental, de alumbrado público y otros programas pequeños.

García dijo que se quedaron cortos porque hay “bastante más que 1.500 obras”. En la conferencia fue saludando a los intendentes presentes y mencionó algunos de los trabajos realizados en los departamentos. Por ejemplo, puentes en Paso del Bote y un polideportivo en Tacuarembó, la rambla de San Gregorio de Polanco, los accesos a las ciudades de Artigas, Minas y Libertad, un proyecto para la plaza de toros Real de San Carlos en Colonia, obras en barrios periféricos del centro de la ciudad de Canelones, un gimnasio en Santa Bernardina en Durazno y el reciclaje de plaza Libertad en Minas.