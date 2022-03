Un cura no católico y un gaucho dan la cara por el "SÍ" ante el referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un gaucho influencer, un cura poco convencional y una “tiktoker” que no usa su nombre real se han convertido en las caras de la campaña del "SÍ" por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en las redes.

El más popular es el “Gaucho” (Hugo) Gadea, una figura pública en Facebook con 11.000 seguidores. El jefe de campaña del Sí, Esteban Valenti, lo encontró en las redes y se interesó por su estilo claro al hablar, señalaron fuentes del "SÍ" consultadas por El País.



Gadea tiene un campo en Canelón Chico, pero también es obrero de la construcción. Fue el que organizó una caballada en homenaje al expresidente Tabaré Vázquez al cumplirse un año de su fallecimiento, y también participó de una movilización a favor del Instituto de Colonización en setiembre de 2021.

De boina, camisa a cuadros, con el termo bajo el brazo y el mate en una mano, Gadea graba sus videos caseros, donde defiende la derogación; habla de “marginación de pequeños productores” y muestra a una Pantera Rosa montando un poni para hacer campaña por el "SÍ".



“Un día aparece un gaucho que no es gaucho, otro día aparece un cura que parece que no es cura”, expresó el senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) en un reciente acto del "NO", en alusión a las figuras de la campaña del Sí.



El cura al que aludió es monseñor Sebastián Camacho, una de las “personalidades” que adhirió al "SÍ". “El catolicismo tiene muchas ramas y eso es de lo primero que tiene que informarse Manini”, señaló el religioso a El País.



Camacho explicó que una de esas ramas es la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero otra es la Iglesia Antigua, a la que pertenece y que surgió en 1871, luego del Concilio Vaticano I, cuando algunos obispos plantearon discrepancias con el dogma de la Inmaculada Concepción, al entender que “no tiene basamento bíblico”. Tampoco creen necesaria la confesión.

"¿Por qué les rechina que un cura salga a defender el 'SÍ'?". Monseñor Sebastián Camacho Sacerdote

“Nosotros no somos parte de la Iglesia Católica, estamos separados”, señaló Camacho. Creen en Jesús y estudian la Biblia, pero el celibato para ellos es opcional y aceptan “toda la diversidad humana”, por lo que la comunidad LGTBI “está integrada a la iglesia con total normalidad”.



Además, aceptan adeptos de otras religiones como a los umbandistas y a los de matriz hindú. “Parece que eso ha molestado”, dijo Camacho sobre las críticas recibidas desde que se divulgó su video apoyando el "SÍ".



Camacho está casado y tiene cuatro hijos. Además de ser sacerdote integra un grupo con militancia política llamado Áncora -que hizo una alianza electoral con la Vertiente Artiguista- y marcó casi 10.000 votos en las elecciones departamentales de 2015.

La militancia política la arrancó incluso antes de ser sacerdote, a los 17 años, y en el período pasado apoyó la campaña de Daniel Martínez. Hoy frente a su iglesia hay balconeras del "SÍ" y asegura que no puede separarse de las dos actividades, porque sería “camaleónico” hacerlo. “Me hacen una grabación y después resulta que es uno de los spots más vistos y controversiales de la campaña”, reconoció Camacho.



Pero parece no importarle las críticas: “Ellos se tienen que preguntar por qué les rechina tanto que un cura salga a defender este referéndum”. Acotó que la ley “va contra los humildes y los más postergados”, por ejemplo, dijo, en materia de seguridad, al entender que habilita al “desborde policial”.



Camacho y Gadea no son los únicos conocidos en la campaña del "SÍ". Selene Calderón, una mujer de mediana edad que mira a la cámara y llama a votar rosado por Tik Tok, también se hizo popular. Tiene 4.089 seguidores y ya subía videos desde antes que asumiera Valenti como jefe de campaña. Sin embargo, desde entonces se comenzaron a enviar a políticos y militantes masivamente.



Poco se sabe de ella, ya que desde el comando del "SÍ" no quieren brindar datos de su identidad real, pues su nombre es ficticio.

“Lo invito al rancho”, le dice “Gaucho” a Manini

“El gaucho que no es gaucho”, así lo definió el senador Guido Manini Ríos a Hugo Gadea, influencer en Facebook y una cara visible por la campaña del "SÍ".



“El general Manini me dice soy el gaucho que no soy gaucho, pero veo que es frágil de memoria, porque fue al campamento donde estábamos defendiendo al Instituto de Colonización. Compartió un rato de fogón conmigo y ahora dice que soy un gaucho trucho”, respondió, y enseguida lo invitó a ir “al rancho” a visitarlo.