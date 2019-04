Se cumplió la sanción al diputado Darío Pérez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se levantó ayer la sanción al diputado “rebelde” Darío Pérez, que había quedado inhabilitado de participar en la orgánica del Frente Amplio, al igual que su sector la Liga Federal.

El grupo político que encabeza Pérez fue suspendido el 15 de diciembre del año pasado por decisión del Plenario como consecuencia de no haber votado el Presupuesto en el 2015. La sanción abarcó al exdiputado Sergio Mier.



La Liga Federal quedó habilitada a participar de las reuniones de bancada, del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y del Plenario. Ayer, el delegado del grupo, José Antonio Maldonado, participó del encuentro del Secretariado tras cuatro meses de ausencia.



La bancada del Frente Amplio espera por Pérez para poder aprobar su principal prioridad legislativa: la ley de financiamiento de los partidos políticos. El legislador adelantó que si no se hacen modificaciones no votará la iniciativa, por oponerse a la inclusión financiera obligatoria, entre otros aspectos de la norma impulsada desde el Movimiento de Participación Popular.



Por otro lado, Pérez adelantó a El País hace algunas semanas que dará su apoyo para la aprobación de la ley orgánica militar, cuyas modificaciones se acordaron al interior del Frente Amplio. Entre otros elementos, el proyecto recorta la cantidad de generales y coroneles.