Cumbre de la coalición en medio de la presión del FA hacia Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En momentos donde el Frente Amplio hace pesar en la opinión pública que es el partido político más grande en caudal de votos, y presiona al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para que adopte más medidas para restringir la movilidad, argumentando que la estrategia del mandatario está “fracasando”, el jefe de Estado convocó a los líderes de los cinco partidos políticos que conforman la coalición de gobierno para analizar la realidad nacional. El resultado fue una reunión inédita donde se mostraron unidos, dejaron estampada la “foto familiar” y salieron a presentar una nueva propuesta de asistencia social y laboral.

No faltó nadie. Incluso Edgardo Novick, fundador del Partido de la Gente, fue convocado por Lacalle Pou a pesar de que está alejado de la política casi que desde el mismo día en que se resolvió en 2019 la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Su presencia no estaba en los planes siquiera de los otros convocados: Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, Pablo Mieres por el Partido Independiente, y Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional.



“Vamos a ver si podemos colaborar en algo”, dijo Novick a los periodistas que estaban en la puerta de la Torre Ejecutiva. Adentro, en la reunión, mantuvo un perfil bajo, pero sí hizo comentarios sobre la marcha de la economía. Recordó que el año pasado los shoppings decidieron cerrar porque justamente no había nadie en la calle, y aclaró que hoy si bien las ventas están en niveles bajos, hay clientes como para mantenerlos abiertos bajo protocolos.

Al final, cuando los otros cuatros invitados se organizaron para dar una conferencia de prensa, Novick se fue antes de que esta comenzara. “¿La participación de Novick fue en carácter de qué?”, consultaron los periodistas. Mieres, Sanguinetti, Manini e Iturralde se excusaron de responder.

Arriba, en la reunión, habían analizado el avance de la pandemia, conversado sobre la salida de Rafael Michelini del cargo de secretario político del Frente Amplio, y hasta contaron varias anécdotas, como ser las dos visitas que hizo el papa Juan Pablo II a Uruguay durante el primer gobierno de Sanguinetti.



La coalición está “mejor de lo que muchos desearían” dijo a la salida Manini. No se habló de nuevas medidas para bajar la movilidad, y el presidente Lacalle Pou les transmitió confianza en que su estrategia dará resultados visibles en las próximas semanas.



En medio de la reunión ingresaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subdirector de la OPP, José Luis Falero, para dar detalles de un proyecto de “trabajo solidario” Sanguinetti aclaró luego: “No es un tema de contraprestación, es una oferta de trabajo”.

El plan es generar 15.000 puestos por cinco meses a partir de junio con un salario de $ 15.000 por quincena. “Lo más digno que hay es que alguien pueda recibir un ingreso a cambio de un trabajo real, que además va a ser con la garantía de un sorteo”, dijo Mieres.

En la reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, Sanguinetti aprovechó para consultar a Manini qué posición adoptaría su partido sobre la solicitud de extender el plazo para recolectar firmas que permitan generar un referéndum en contra de la ley de urgente consideración (LUC), algo reclamado por el Pit-Cnt y el FA. El senador le adelantó al colorado que no darían ese plazo.

Más tarde, en una conferencia, Cabildo Abierto anunció esto y también que no acompañaría en el Senado las modificaciones al Código Penal que establecen como delito el poner en “peligro” la salud de la población (el artículo 224), una aspiración del oficialismo que sin los votos cabildantes podría quedar por el camino.