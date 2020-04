Culmina proceso de compra de tobilleras electrónicas

“Está culminado el proceso de compra de tobilleras electrónicas”, anunció la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya destinó los fondos para la ampliación del presupuesto para estos dispositivos en 4 millones de dólares, a fin de comprar un 50% más de tobilleras en 2020 y llegar a 1.500 al finalizar el año.

“Ya se destinaron los fondos para la compra de tobilleras electrónicas, tal cual lo anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche”, anunció Argimón el jueves 16, tras reunirse en la Torre Ejecutiva con el presidente , Luis Lacalle Pou. Adelantó que el proceso de compra está en su etapa final.



El 9 de marzo, la vicepresidenta y la ministra anunciaron el incremento de la cantidad de tobilleras electrónicas para atender la emergencia de violencia doméstica.

Argimón mencionó, además, que el 29 de abril se reunirá nuevamente el Consejo Consultivo sobre Violencia hacia las Mujeres, en este caso en forma virtual. Este organismo fue creado por la Ley Integral de Violencia basada en Género y es un ámbito que permite realizar evaluaciones. En la ocasión, se hará una puesta a punto de la situación en este período especial de resguardo físico en los hogares por la pandemia del coronavirus causante de COVID-19.

DATO

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.