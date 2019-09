Cuenta regresiva para las listas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo viernes 27 de septiembre a la medianoche vencerá el plazo para registrar las hojas de votación para la elección nacional. A diez días de esa fecha y fiel a la tradición uruguaya, el movimiento aún es muy lento en las juntas electorales. De hecho, en la oficina de la calle Ituzaingó en Montevideo ayer se habían presentado las primeras dos listas: una del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y otra de Alianza Nacional, el sector del senador Jorge Larrañaga.

En la Corte Electoral esperan que el movimiento se intensifique a fines de esta semana, y sobre todo la próxima, al filo del plazo legal.



“Bien de uruguayos, el jueves y viernes de la próxima semana nos van a matar”, dijo a El País el secretario de la Junta Electoral de Montevideo Fernando Vergara, quien pertenece al Partido Nacional. “Haremos una acampada en la Junta”, ironizó después Vergara.



La primera lista presentada oficialmente corresponde al Movimiento de los Comunes del PERI, el partido que lleva al ingeniero agrónomo César Vega a la Presidencia.



Larrañaga presentó la lista 2004 al Senado aunque no con toda la información completa, por lo que la solicitud quedó en suspenso. El senador de Alianza Nacional llegó a la Corte Electoral con buena parte de sus figuras pero no presentó la lista a Diputados, explicaron a El País en la Junta Electoral.



Larrañaga dijo a la prensa que es una lista “wilsonista, nacionalista e independiente”. Y contó que hay 22 listas de respaldo a la Cámara de Diputados en todo el país. “Tenemos una enorme satisfacción, somos la primera lista al Senado que se presenta del Partido Nacional”, afirmó Larrañaga, quien relató que también imprimieron 10 millones de papeletas de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”.



En el caso de la lista del PERI, la Junta Electoral resolverá mañana si hay observaciones. En caso de que todo esté en orden, quedará firme, aunque después deberá quedar 48 horas en la cartelera por una posible impugnación. En la Junta observan que los nombres y apellidos estén bien, así como que el número de la lista se encuentre en un óvalo arriba a la izquierda y que no esté el número esfumado atrás de los nombres, entre otros detalles.



En todo el país habrá 2.699.847 habilitados, casi 80.000 más que en la elección anterior, según confirmaron a El País desde la Corte Electoral.

Lista a lista.

¿Cuál es el panorama en cada partido? Tras el rompimiento del Frente Líber Seregni, Asamblea Uruguay presentará lista sola al Senado en el Frente Amplio. En tanto, el sublema de la nueva alianza Progresistas presentará varias listas: Fuerza Renovadora (Mario Bergara, con Liliam Kechichian en segundo lugar), PAR-Plataforma de Cristina Lustemberg y Álvaro García, y UNIR de Fernando Amado



El Nuevo Espacio concretó un sublema con el diputado de la Liga Federal Darío Pérez, que irá en tercer lugar.



El Partido Comunista hizo un acuerdo con la exprecandidata Carolina Cosse. Mientras, el Partido Socialista eligió aliarse con Casa Grande de Constanza Moreira. El Movimiento de Participación Popular (MPP) hizo una alianza con la Lista 711 de Raúl Sendic y Rumbo de Izquierda del senador Marcos Otheguy.

Blancos.

El Partido Nacional saldrá a competir con seis listas a la Cámara de Senadores. El sector que ganó en la interna blanca, Todos de Luis Lacalle Pou, competirá con tres planchas: Aire Fresco (404) liderada por Álvaro Delgado, el Herrerismo (71) con Luis Alberto Heber como figura principal y el Espacio 40 de Javier García. El movimiento Dale de Carlos Enciso decidió bajar su lista y acordaron su ingreso a la 404.



El grupo de intendentes, que impulsó la precandidatura de Enrique Antía, selló un acuerdo electoral con el Herrerismo y la segunda línea del Senado será ocupada por uno de los principales dirigentes de ese nuevo movimiento que se gestó para la interna: Sergio Botana. A su vez, ayer se concretó otro acuerdo de la lista 71 con la incorporación de la histórica lista wilsonista 430, liderada por el diputado Pablo Iturralde.



Estará la 2004 de Larrañaga y el debutante Juan Sartori encabezará su propia lista (la 880). Por último, Carlos Iafigliola se presentará en la contienda con lista propia.



A nivel del Partido Colorado, la lista 600 del candidato presidencial Ernesto Talvi presentará en las próximas horas su única lista al Senado. Será encabezada por el propio candidato, seguido por el diputado y coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña. Aún no se sabe si el tercer lugar será ocupado por la diputada Nibia Reisch o la magíster en políticas públicas Carmen Sanguinetti.



En tanto, la lista 2000 estará encabezada por el expresidente Julio María Sanguinetti, quien tendrá como suplente al diputado Tabaré Viera. En segundo lugar irá el senador Germán Coutinho, que llevará de suplente al diputado Germán Cardoso tras un acuerdo entre la 2000 y la 15.



El tercer lugar lo ocupará la diputada Susana Montaner y aún “no está definido” su suplente, informaron a El País fuentes coloradas. José Amorín encabezará la lista a Diputados, según pudo confirmar El País.