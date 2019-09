Cuatro ministros se toman licencia para hacer campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El papel de los ministros en la campaña ha estado bajo la lupa en el correr de las últimas semanas y desde la oposición han acusado a varios jerarcas de cruzar la línea y meterse de lleno en lo electoral. Al menos cuatro miembros del gabinete arrancaron licencia o la iniciarán en los próximos días para participar en forma intensa en las actividades rumbo al domingo 27 de octubre, según un relevamiento que realizó El País.

Se trata del director de OPP Álvaro García, el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, el ministro de Economía Danilo Astori y la de Turismo Liliam Kechichian. Pero la mayoría de los ministros no tiene previsto tomar licencia, aunque algunos participan de actividades electorales o realizan pronunciamientos en la campaña. Dos de los casos más claros son los de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y el de Trabajo, Ernesto Murro. No son candidatos a ocupar cargos legislativos, pero sí han realizado declaraciones polémicas.



Murro, quien semanas atrás dijo que si gana la oposición no habrá aumentos salariales, no tiene pensado por ahora solicitar licencia y dijo a El País que concurre “siempre” a trabajar entre diez y doce horas diarias. Murro indicó que “es absolutamente constitucional y legal hacer campaña electoral” ocupando el cargo de ministro. También contó que suele asistir a “dos o tres reuniones semanales frenteamplistas”, pero que no organiza ninguna.

Muñoz -quien la semana pasada afirmó en una entrevista en FM Del Sol que Lacalle Pou "no tiene experiencia de trabajo ni de estudio más que en la Universidad Católica, o sea en un grupo selecto donde se paga”- dijo a El País que, como no es candidata a cargos legislativos, se tomará octubre “para pasear” porque Daniel Martínez “ya está para ganar”. ¿A dónde irá de paseo? “A donde nadie me conozca y no vea uruguayos hablando de la elección”, ironizó Muñoz.



García, el director de la OPP, encabezará la lista Plataforma 982 al Senado. Está de licencia desde el 15 de setiembre y seguirá hasta el 28 de octubre, confirmaron desde el equipo de comunicación de la OPP. Piensa encabezar la transición con el siguiente gobierno, gane quien gane. Sin embargo, esta semana debió interrumpir su licencia: ayer viajó a Washington, Estados Unidos, a pedido expreso del presidente Tabaré Vázquez para participar de una sesión de los jefes de Estado por los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Vázquez no pudo ir y en su lugar estará García, quien regresa este viernes y retomará la actividad electoral.



Roballo, en tanto, iniciará su licencia el próximo lunes y volverá en principio la semana posterior a la elección, según confirmó a El País. El tema ya lo charló en dos oportunidades con el presidente, dijo Roballo.



El prosecretario es candidato a diputado y se dedicará a la campaña de la lista 4271916. “Hasta ahora cumplo con mis tareas y fuera de horario, si es que eso existe, hago campaña. Ahora viene el tramo final, donde me voy a tener que dedicar mucho más”, explicó Roballo. Y admitió que “no es ético” hacer campaña en el horario que cumple funciones en Presidencia. “Por la exigencia de horas eso se vuelve incompatible con estar acá”, afirmó Roballo, quien será reemplazado por el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma durante el próximo mes.



El prosecretario entiende que ya ha redondeado su gestión y ha cumplido metas y objetivos, salvo aspectos puntuales que quedan para la transición con el próximo gobierno.



Astori, en tanto, pedirá licencia en octubre para dedicarse a la campaña de Asamblea Uruguay, confirmaron la semana pasada fuentes frenteamplistas. Sin embargo, su pareja, la diputada Claudia Hugo, dijo a El País que supone que Astori se tomará licencia aunque no puede confirmar desde cuándo. Por último, Kechichian irá co-mo segunda al Senado en la lista 1983738 de Mario Bergara y tiene firmada la licencia desde el 8 de octubre, confirmaron en el ministerio.

“Yo estoy acá todos los días hasta las ocho de la noche”

José Bayardi. Foto: Leonardo Mainé.

“La prioridad mía es el ministerio, donde estoy todos los días hasta las ocho de la noche. Cualquier actividad de campaña será fuera del horario”, dijo a El País el ministro de Defensa José Bayardi, quien encabezará la lista a Diputados de la Vertiente Artiguista. “Si aumenta la exigencia, veré”, indicó. En tanto, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, quien no integra ningún sector, dijo que hará lo mismo que ha hecho desde el 1° de marzo de 2015, “trabajar”. Pero aclaró que no está inhibido de hacer política y lo hará si se da la oportunidad. El canciller Rodolfo Nin Novoa irá en el último lugar al Senado de Mario Bergara y tampoco tomará licencia. De hecho, tiene dos misiones oficiales. En la misma situación están, según supo El País, el ministro del Interior Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz (Educación), Ernesto Murro (Trabajo), Enzo Benech (Ganadería), Eneida de León (Vivienda), Jorge Basso (Salud) y Guillermo Moncecchi (Industria). Marina Arismendi (Desarrollo Social) se tomará el 8 de octubre para ir a un acto en Florida, dijo a El País.