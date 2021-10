"Cuatro atrevidos no van a arruinar un gran día para Salto", dijo Coutinho por protestas contra Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Partido Colorado y exintendente de Salto, Germán Coutinho, reaccionó ante los reclamos y movilizaciones que el presidente Luis Lacalle Pou recibió este jueves al llegar a su departamento. “Cuatro atrevidos no van a arruinar una gran fiesta y un gran día para Salto”, afirmó durante el primer acto de la coalición de gobierno en defensa de la LUC, que se realizó en la noche del jueves.

“Hoy fue una jornada fenomenal, de descentralización, de que el Uruguay no solo está en Montevideo, de que Uruguay viene hasta el norte (…). Hoy vinimos a una gran fiesta. Se comenzó a ver el compromiso país también en el interior, y cuatro atrevidos no van a arruinar una gran fiesta y un gran día para Salto”, dijo Coutinho.



Y agregó: “Nosotros siempre fuimos muy respetuosos así que arranquen por respetar”.



Las declaraciones del senador se dieron el mismo día en que el presidente viajó al departamento para participar de la inauguración del Centro PYME. Pero en la previa a esa inauguración hubo varios reclamos -y algunos insultos- de opositores a la Ley de Urgente Consideración, además de representantes de ollas y merenderos de Salto, del sindicato de la construcción, de personas que viven o trabajan en Concordia y piden poder cruzar, entre otros.

En varios momentos de su discurso, Lacalle Pou fue interrumpido por gritos y reclamos de los presentes y les respondió: “Cuando yo termine los voy a escuchar a todos, voy a cruzar y los voy a escuchar a todos, como hago en todos los lugares”.



El presidente les dijo a los presentes que estaban en todo su derecho de reclamar, “con respeto”, y que le gusta que sea así, porque eso es el Uruguay: “Acá están los que vienen a saludar, a pedir y los que se vienen a quejar. Y eso es el Uruguay”.



“Pero también es muy importante, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón y la verdad no tiene volumen”, concluyó.