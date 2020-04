Gobierno impulsará App para tratar situaciones de violencia domestica

El ministro del Interior, Jorge Larañaga, explicó este jueves que durante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, donde el gobierno exhorta a la población a permanecer en sus domicilios, disminuyeron las denuncias el 911 pero reconoció que "hay un aumento de llamados al 0800 4141", donde se atienden a mujeres que atraviesan situaciones de violencia doméstica.

Ante esta situación, Larrañaga indicó en diálogo con radio Sarandí que el gobierno impulsará una App específica para tratar situaciones ante la violencia doméstica.

Larrañaga señaló que los técnicos ya se encuentran trabajando en ello, que será una aplicación "muy intuitiva" y que quedará activa "en los próximos días más allá de todos los operativos que se está llevando adelante por la intersocial feminista".

El ministro también estuvo en "Desayunos Informales" (Canal 12) e hizo hincapié en la importancia de las tobilleras eléctricas para controloar este tipo de situaciones: "Actualmente hay unas 1.060 y podemos llegar a tener unas 800 más".



"Un eficaz servicio de tobilleras es lo que ayuda en esto. Hemos impulsado como delito el romper la tobillera, que configure dos delitos: daño y desacato", añadió.

Robos a policías

"Por los datos de inteligencia que tenemos no vemos una organización detrás del robo a policías", manifestó el ministro en Sarandí respecto a la situación que vienen atravesando los efectivos desde el cierre del año pasado.



Sin brindar detalles, Larrañaga señaló que "elaboramos un protocolo de reacción para los policías que sean rapiñados".



"Hemos empezado a lograr un cambio en la actitud de la policía frente al combate del delito y ahora vamos por superar un quiebre social ante el fracaso de políticas educativas, sociales y de seguridad. Ese es el objetivo y lo que nos proyectamos en cuanto al trabajo y la tarea de la Policía teniendo en cuenta que es la misma Policía (...) Percibimos un abatimiento de los indicadores de delito", comentó.

DATOS ÚTILES

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.