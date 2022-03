"No sé cuántos disparates va a tener que hacer Bianchi para recibir alguna indicación", dijo Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este jueves a la polémica que se generó en la cámara alta cuando la senadora nacionalista Graciela Bianchi le exigió a su par frenteamplista Amanda Della Ventura que se quitara un pin del "SÍ" en apoyo a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "No sé cuántos disparates va a tener que hacer la senadora Bianchi para recibir alguna indicación de la Presidencia", sostuvo.

"Le pide a un partido político que se saque un tapaboca del 'SÍ', ya había pedido que se sacara una camiseta vinculada a los presos de Domingo Arena, que decía 'justicia o complicidad'. ¿Y por qué no se puede ir con esa camiseta?", se preguntó.



Además, aseguró que leyó todo el reglamento de la Cámara de Senadores y "en ningún lado dice que no se puede ir con identificativos". "Esto está fuera de lo que es la lógica política", sostuvo Pereira.

"No es el grito ni el atropello la forma de gobernar el Parlamento, es un reglamento. Y en el reglamento no existe nada que diga que no se pueda hacer política, lo cual sería un disparate. Imaginen que en el Parlamento los partidos políticos no pudieran tener distintivos partidarios", enfatizó.

Por otra parte, consultado sobre el aumento de los precios, Pereira sostuvo que este "es el gobierno de las excusas", y apuntó que "no se sabe cuál es la excusa para que antes de la guerra aumentara el combustible 30%".



"Cuando uno está preocupado por los que viven de su salario, de sus jubilaciones, lo que tiene que tener son políticas claras, compensatorias para cuando puedan surgir situaciones como estas de suba de precios", remarcó el presidente del Frente Amplio, pero acotó que antes de la guerra "los precios ya subían muy por encima de lo que subían los salarios".



"Llegó el momento de decir hay carestía en el Uruguay, porque no hubo una política adecuada de precios", acotó.