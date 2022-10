¿Cuánta confianza le genera Lacalle Pou y su trabajo a los uruguayos? Esto dice una nueva encuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre la encuesta del porcentaje de aprobación de la gestión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentada ayer martes en Subrayado, Equipos Consultores también relevó datos en los que profundiza sobre la percepción que tienen los uruguayos en relación a distintos aspectos del trabajo del mandatario.

Según los números de la encuesta general, el 49% de los uruguayos aprueba la gestión de Lacalle Pou, un 32% la desaprueba, mientras que el 19% ni aprueba ni desaprueba.

"Más allá de cómo sea la actuación del presidente. En términos generales, ¿Ud. diría que Lacalle Pou es una persona que le genera mucha confianza, algo de confianza, ni confianza ni desconfianza, algo de desconfianza, o mucha desconfianza?", plantea una pregunta. El 16% de los encuestados respondieron que les generaba mucha confianza, el 31% algo de confianza (47% se inclinaron por las opciones de confianza), un 16% ni confianza ni desconfianza, otro 16% algo de desconfianza y el 21% mucha desconfianza (37% se inclinaron por las opciones de desconfianza).



Respecto a la pregunta sobre la responsabilidad del presidente con su trabajo, el 33% opinó que es muy responsable, el 28% algo responsable (61% cree que es responsable con su trabajo, aunque en diferente medida), el 11% ni responsable ni irresponsable, otro 11% algo irresponsable, el 15% muy irresponsable (26% cree que es irresponsable con su trabajo, aunque en diferente medida) y el 2% no sabe o no contesta.



Ante la consulta sobre la percepción sobre la cercanía con la gente, el 34% de los encuestados afirmó que Lacalle Pou es muy cercano a la gente, el 27% que es algo cercano, el 12% ni cercano ni lejano, el 9% algo lejano, el 16% considera que es muy lejano a la gente y el restante 2% no sabe o no contesta.



Por último, a la pregunta sobre el profesionalismo del presidente, el 57% de los encuestados consideran que es profesional en su trabajo (37% muy profesional y 20% algo profesional), el 10% ni profesional ni improvisado, un 3% no sabe o no contesta y el restante 30% considera que es improvisado en su trabajo (11% muy improvisado y 19% algo improvisado).