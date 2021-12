Cruces políticos por paro de Fancap: "palo en la rueda", "sindicalismo rancio" y "berrinche" oficial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Palo en la rueda", "sindicalismo rancio", "berrinche" oficial, fueron algunos de los conceptos usados de uno y otro lado del espectro político para criticar o defender el paro de 24 horas adoptado para hoy por la Federación Ancap que afecta a la refinería de La Teja por primera vez en 48 años.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo en rueda de prensa que "es un nuevo ejemplo de palo en la rueda que el Frente Amplio y el PIT-CNT están desarrollando en este segundo semestre; parece mentira pero los uruguayos le hemos puesto el cuerpo y corazón a la pandemia y tenemos una oposición unificada que es como 'el refresco rinde dos, pagás un litro y llevas dos', bueno la quinta esencia del palo en la rueda: lo de Ancap, lo del puerto, los paros de transporte anunciados un día antes de Nochebuena, la verdad es que hace muchísimo tiempo de que en el Uruguay no se veía tanta mala leche e intención". Agregó que el parate en la refinería y le decisión de importar combustible reflejará que la planta no tiene sentido: "Sindicalistas de cero kilómetro que quieran parar el país en el gobierno de Lacalle Pou no tienen cabida".

A él se sumó Juan Sartori quien escribió en su cuenta de Twitter: "Desde 1973 que la refinería de la Teja no paraba. Esta es una medida sindical que acumula grandes pérdidas en plena recuperación económica pospandemia. No es momento para grietas, los uruguayos debemos estar unidos".



El movimiento Un Solo Uruguay en tanto planteó en un comunicado que los paros en puertos, frigoríficos y Ancap "muestran lo más rancio del sindicalismo". "Tres sectores que sin duda no han padecido los golpes de la pandemia, pero dedican un día sí y otro también a trancar todo lo que pueden el desarrollo del país", dijeron. Y agregaron: "En momentos donde vastos sectores de la economía y por ende todos sus trabajadores esperan que la rueda gire para todos, los que tienen la vaca atada hacen lo posible porque esto no ocurra. Se parece más a una estrategia de oposición irresponsable que a reclamos en defensa de derechos nunca perdidos",

En tanto el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade dijo en declaraciones recogidas por Telemundo que las afirmaciones del presidente Luis Lacalle Pou de que hay una "escalada de paros" con la oposición por detrás es "un intento medio burdo de deslegitimar las representaciones sociales". "Parece más un berrinche producto de no aceptar el voto legítimo de los trabajadores que un análisis sereno", afirmó Andrade.

Por otra parte instó a analizar que se rompió un acuerdo laboral histórico más allá de que el parate de la refinería también ocurre luego de 48 años. "Cuando tenemos un conflicto hay que tratar de acercar a las partes para encontrar una solución. Y si durante 30 años, con gobiernos de distinto tipo, Uruguay pudo mantener un acuerdo base, (hay que) ver cómo logramos las condiciones para recomponer esa base de acuerdos", dijo.