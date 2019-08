Cruces entre Bergara y Talvi: inflación, Banco Central y la continuidad del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las últimas horas el exprecandidato frenteamplista Mario Bergara y el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, se sacaron chispas a través de discursos públicos o usando las redes sociales.

Bergara se pronunció este martes a través de su cuenta de Twitter para responder al comentario irónico que hizo el candidato colorado Ernesto Talvi durante un desayuno de Somos Uruguay.

"Coincidimos totalmente en que sería bueno que hubiera un nuevo gobierno del FA", indicó Bergara. "Así como condujimos la recuperación del Uruguay del desastre del 2002, podemos seguir contribuyendo con estabilidad y crecimiento inclusivo para los uruguayos", agregó.

Coincidimos totalmente en que sería bueno que hubiera un nuevo gobierno del FA. Así como condujimos la recuperación del Uruguay del desastre del 2002, podemos seguir contribuyendo con estabilidad y crecimiento inclusivo para los uruguayos.

https://t.co/BkrzUbJqgH — Mario Bergara (@Mario_Bergara) August 13, 2019

El comentario llega luego de que el candidato colorado ironizara: "Miren, yo hay veces que pienso, de verdad, ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar ellos, que lo arreglen ellos, si no tenemos que venir siempre nosotros a arreglar".

En ese sentido Talvi recalcó que los partidos tradicionales están "asociados siempre con la estrechez, con el cuidado de las finanzas y los otros asociados con la abundancia".



Esta no es la primera vez que se da un cruce entre los economistas. Días atrás, Bergara indicó que "Talvi ingresó por la ventana al Banco Central, a pesar de que en esa época el organismo no era un lugar donde el sistema político metía gente de manera indiscriminada”, durante una charla organizada por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Además el exprecandidato dijo que durante el pasaje de Talvi por el BCU no logró que la inflación se ubicara por debajo del 45%.

Durante el discurso de este martes el candidato colorado respondió a una pregunta del público referente a los dichos de Bergara y expresó: "Cuando un partido siente que puede perder el poder y por ende sus posiciones de privilegio, entonces se pierden los modales y a veces también la dignidad".



Luego en una rueda de prensa Talvi opinó que los comentarios de Bergara no fueron apropiados "a alguien de la estatura, de la formación, del nivel y de la posición a la que aspira el economista", dijo y agregó: "Es todo lo que voy a decir".

"La inflación bajó de 130% a 45% y si miran el gráfico el plan de estabilización que empezó en enero de 1991 fue el principio del fin de la alta inflación uruguaya que empezó en el año 55 y empezó a terminar en 1991. De allí en más solo bajó hasta llegar a un inflación de un dígito, que fue la que heredó el Frente Amplio", indicó el candidato.



"Así que la realidad es terca, es decir el 45% hay que compararlo con el 130% que teníamos, no con el dígito que tenemos hoy y que fue consecuencia directa de ese programa de estabilización que empezó en enero del 91", agregó.