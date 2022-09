"Es poco serio lo suyo estimado": cruce entre secretario de Fenapes y Schipani por plan educativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se dio a conocer que Codicen aprobó el plan de Educación Básica Integrada, que comenzará a funcionar en 2023. La noticia fue dada por el diario El Observador y luego diferentes integrantes de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) salieron a hacer declaraciones públicas y ofrecer más detalles.

El secretario de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, lamentó que el anuncio se diera a través de la prensa. En entrevista con Subrayado (Canal 10) expresó que Robert Silva "tendría que haber convocado a espacios de negociación colectiva" y que al dar la noticia a través de los medios de comunicación "lo que está haciendo es una puesta en escena".



Esto generó la respuesta del diputado colorado Felipe Schipani quien a través de Twitter apuntó: "Me preocupa que te hayas enterado por la prensa lo que aprobó el Codicen. ¿El Consejero (Julián) Mazzoni ya no responde a Fenapes o no tenés el teléfono?".

"Estimado diputado Felipe Schipani, no sorprende la poca estatura de su retórica", disparó Mandacen. "Lo primero, el consejero Julián Mazzoni representa al gremio docente con un respaldo de 75 % del total del mismo, imagino usted sí sabe la diferencia entre gremio y sindicato", agregó.

Primero,estimado Diputado @FelipeSchipani hablé con su correligionario @RobertSilva1971, cuando en un organismo colegido se pide reserva, ese pedido se preserva pese a las diferencias, se que a usted este tipo de prácticas le generan alegría, suba el nivel. https://t.co/JuL34qUy20 — Emiliano Mandacen (@emiliano1848) September 23, 2022

Schipani tomó el guante y dijo: "Es poco serio lo suyo, estimado. Decir que se entera por la prensa cuando tiene un Consejero. O decir que se filtra, cuando sale en la prensa con posterioridad a ser aprobado por Codicen y como cualquier resolución pasa a ser pública".



Luego de ser aprobado, el portal de ANEP compartió el documento con el detalle del nuevo plan. Según indicó Mandacen, "Cuando en un organismo colegido se pide reserva, ese pedido se preserva pese a las diferencias", dejando ver que el consejero de Secundaria, Julián Mazzoni, había solicitado que el plan no se difundiera todavía.



Además, enfatizó que Mazzoni "como corresponde a un caballero de la política" no filtró el documento.

"Mazzoni le dijo que se pidió reserva, pero no le dijo que se aprobó el Plan.

El pez por la boca muere", retrucó Schipanni.



"De sus dificultades en compresión y análisis de textos no me puedo hacer cargo, que tenga un buen descanso", cerró Mandacen la discusión.

Estimado Diputado @FelipeSchipani de sus dificultades en compresión y análisis de textos no me puedo hacer cargo, que tenga un buen descanso https://t.co/Xyv1VtAOuN — Emiliano Mandacen (@emiliano1848) September 23, 2022

Opiniones cruzadas

Tras la aprobación del plan, la representante de Primaria en Codicen, Daysi Iglesias, dijo que se trata de "un paso positivo" pero se abstuvo de votarlo en tanto todavía se desconocen los programas.



Más críticos fueron otros actores de la educación como Héctor Florit, ex director del Consejo de Educación Inicial y Primaria y dirigente histórico del gremio de magisterio, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Sin participación, ni debate, sin acuerdos, dando la información a la prensa antes que a los docentes y familias, desconociendo a las ATD... así es difícil instalar cualquier reforma sostenible, cualquier política de Estado".