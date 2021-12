Cruce en el Parlasur entre colorado y diputado kirchnerista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La situación de quien fuera asesor del expresidente Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, más conocido como “Pepín”, generó un cruce entre un diputado kirchnerista y un legislador uruguayo del Partido Colorado.

En una sesión del Parlasur, ayer a la mañana, el diputado Conrado Rodríguez tomó su tiempo en la media hora previa para responderle al argentino Oscar Laborde, quien en una entrevista con el canal porteño C5N advirtió de un complot entre el presidente Luis Lacalle Pou y la Justicia local para darle protección a Rodríguez Simón, quien está requerido por la Justicia de Argentina.



“Hay una complicidad, la demora de la jueza Adriana Chamsarian no tiene ninguna otra explicación”, declaró Laborde la semana pasada en C5N. También se refirió a la comisión del Parlasur que evalúa una especie de “desafuero” o “expulsión” para Rodríguez Simón a pedido de parte de la delegación argentina, y disparó: “Lo que yo veo en los parlamentarios del partido blanco, que son muy cercanos a Lacalle Pou y son parte del gobierno, (es un) intento dilatorio, el dejar sin quórum la comisión, inventar reglamentos que después tratan de cambiarlos”.

El colorado Conrado Rodríguez, que preside esa comisión, dijo ayer en su disertación en el Parlasur que él es el único uruguayo integrante de la comisión, y aclaró: “Se equivoca el parlamentario: yo no soy blanco, yo soy del glorioso Partido Colorado de Uruguay. Respeto muchísimo al presidente Lacalle Pou, pero quien me conoce aquí sabe que no soy de los diputados cercanos al presidente, ni menos de su grupo político. Yo no he recibido jamás órdenes ni del presidente, ni de ningún partido, ni de nadie del gobierno. Yo represento a los ciudadanos que me votaron y sigo los mandamientos del único juez que acepto para mí mismo, que es mi propia conciencia. Por lo tanto son falsas y temerarias las afirmaciones (de Laborde)”, declaró.



Luego remarcó, en relación al pedido de refugio político a estudio de Chamsarian, que “no se puede permitir que se pretenda interferir” con la función de la Justicia uruguaya, “menos aún que se la descalifique ni desde adentro de nuestro territorio, ni desde afuera”.



Laborde tomó la palabra minutos después y dijo que “efectivamente” tiene preocupación por la demora de las decisiones. De todos modos, aclaró que está de acuerdo con cómo ha manejado Rodríguez el trabajo en la comisión donde se estudia el “desafuero”.

Luego aclaró sus dichos en el medio argentino. “Es un tema complejo tomar una entrevista periodística. A veces lo que se dice a partir de la repregunta, y lo que dice el periodista, no es exactamente lo que uno quiere expresar. Lo que sí digo es que el Parlasur y todos nosotros estamos demorados”, declaró.



En esa línea, agregó que no quería meterse con ninguno de los poderes del Estado uruguayo, y volvió a reiterar sus dudas: “Sí creo que la jueza tiene una demora que yo no entiendo”.



Desde el Frente Amplio, el diputado Daniel Caggiani dijo a El País que no comparte las acusaciones de demora sobre el tratamiento de “desafuero” de Simón Rodríguez, y que entiende que lo actuado por el colorado Rodríguez ha sido correcto.