Cruce en el reunión del Parlasur entre parlamentarios argentinos por sentencia a Cristina Kirchner: “Quieren proscribirla”

En el marco de la Cumbre del Mercoswur, que comenzó esta mañana en Montevideo, se dio una discusión entre dos parlamentarios argentinos debido a que este martes se asoma la sentencia a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, por el caso Vialidad.

La parlamentaria argentina de Cambiemos Lilian Puig tomó la palabra y aseguró que no está dispuesta a “aceptar que nadie que ejerce funciones políticas se niegue a someterse a la Justicia” y que cuando esta actúa “se dice que lo está haciendo en función de intereses diferentes” a los que son “su competencia propia”. “No hay democracia sin Justicia independiente”, recalcó.



“Los funcionarios públicos tenemos la obligación de someternos a la Justicia; tendrán que presentarse los fiscales, los defensores con su tarea y los jueces en el momento de la sentencia”, enfatizó. “En el caso del sistema judicial de Argentina, hasta que el tema no esté resuelto por vía de la Corte Suprema Argentina, no está resuelto nada en la limitación de los ciudadanos”, añadió.

Puig recalcó que “es falsa” la versión de que “una sentencia que se pueda producir mañana (por el caso Vialidad) va a tener efectos perecederos”. “Fiscales y defensores tendrán la posibilidad de apelar a la Cámara Nacional de Apelaciones y también podrán ir a la Corte Suprema de Justicia. Hablar de proscripción es una exageración. En Argentina rige el estado de derecho”, remarcó.



Tras escuchar los dichos de Puig, el parlamentario argentino del Frente de Todos Ricardo Oviedo enfatizó que “hay una situación (en Argentina) que es la resultante de que determinados poderes se involucren y persigan a dirigentes políticos con causas judiciales; pretendiendo proscribirla y negarle su participación política”, haciendo referencia al caso de Cristina.

Por último, comentó que la vicepresidenta de Argentina “se presentó en todas y cada una de las citaciones que ese poder judicial la atacó”. A su vez, señaló que eso no ocurre con los políticos del partido Cambiemos ya que “representaban y defendían a Fabián ‘Pepín’ Rodríguez, hoy prófugo de la Justicia Argentina. Que no creen en ese estado de derecho que ellos reclaman y que aún no se ha presentado a dar cuenta de la Justicia”.