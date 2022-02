Cruce de legisladoras por uso del color celeste en folletería que pide voto contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora por el Partido Nacional Carmen Asiaín cuestionó que la senadora por el Frente Amplio Sandra Lazo repartiera folletos de color celeste a favor de la derogación de 135 de la Ley de Urgente Consideración. La crítica está vinculada a que de ese color es el de la papeleta para no modificar la legislación, es decir para el "No", mientras que las del "Sí" serán rosadas.

Asiaín tomó fotos publicadas en Twitter y opinó en la red social: "A menos que la explicación sea que le hackearon la cuenta de tweter y además le trucaron las fotos, esto de repartir folletos para confundir, es incendiario de parte de una Senadora de la República. Así no".



Por su parte, Lazo respondió: "Me parece insólito tener que aclarar esto. No me hackearon la cuenta. En esa ocasión distribuimos folletería impresa en azul y blanco, aclarando que no eran papeletas por el Sí. Quien utilizó imágenes tergiversando los hechos fue la senadora".



Quien también salió al cruce de Asiaín fue la diputada por el Frente Amplio Bettiana Díaz. En su cuenta de Twitter afirmó: "No, Carmen. Repartir volantes para hacer lo que ustedes no hicieron, que es informar sobre los contenidos de la #LUC, no es incendiario. Y no, usar azul o el pabellón nacional en un volante no es patrimonio del Partido Nacional".