Cruce entre Kechichian y Bordaberry tras los dichos del colorado en sesión del Senado

La ministra de Turismo Liliam Kechichian decidió este viernes usar su cuenta de Twitter para responder a los dichos del senador colorado Pedro Bordaberry en la sesión del martes 16, cuando indicó que existe la posibilidad de que continúe en su cargo en vez de dejar la política, como anunció hace dos años atrás.

"He tenido siempre una buena relación con Pedro Bordaberry. Sus declaraciones de que desea quedarse para vengarse y perseguir a los miembros del gobierno del Fa me apenan y muestran la cara mas negativa de la política", indicó la ministra.

He tenido siempre una buena relación con Pedro Bordabeerry. Sus declaraciones de que desea quedarse para vengarse y perseguir a los miembros del gobierno del Fa me apenan y muestran la cara mas negativa de la política. — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) July 19, 2019

Unas horas más tarde el senador le contestó: "He tenido una buena relación contigo Liliam; por ello te aclaro que estas poniendo en mi boca cosas que no dije".



"Si lees la versión taquigráfica verás que es una respuesta a una alusión de tu bancada que nos acusó de varias cosas", indicó y agregó: "Lo que dije es que será bueno poder investigar lo que no se pudo investigar en estos años porque no lo permitieron, como los negocios con Venezuela; estoy seguro que compartirás la necesidad de transparentar todo".

he tenido una buena relación contigo Liliam; por ello te aclaro que estas poniendo en mi boca cosas que no dije; si lees la versión taquigráfica veras que es una respuesta a una alusión de tu bancada que nos acuso de varias cosas; sigue ... — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 19, 2019

En la sesión del 16, por primera vez Bordaberry admitió en público que siente “tentación” de mantenerse en una banca propia. Hablando sobre las “ilegalidades e inconstitucionalidades” que, dijo, que ha cometido este gobierno, Bordaberry tendió sobre el plenario un manto de duda sobre cuál será su verdadero futuro.

“¿Sabe qué, señora presidenta?”, le dijo a Lucía Topolansky. “Estoy terminando acá, pero tengo la tentación de seguir porque a partir del 1° de marzo, cuando se formen todas las comisiones investigadoras y salte todo lo que ha pasado en el Uruguay en estos últimos quince años, va a ser un placer estar acá trabajando en eso”, expresó.

Momentos antes Bordaberry había expresado: "Esto que hacemos hoy señalándoles las ilegalidades y las inconstitucionalidades del proyecto de ley, lo hemos hecho una y otra vez. Lo hicimos con la ley de medios y muchos artículos fueron declarados inconstitucionales, lo hicimos cuando dictaron sentencia para aprobar una ley para modificar una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y lo declararon inconstitucional".

y lo que dije es que será bueno poder investigar lo que no se pudo investigar en estos años porque no lo permitieron como los negocios con Venezuela; estoy seguro que compartidas la necesidad de transparentar todo saludos — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 19, 2019

"Lo hicimos cuando quisieron adjudicarse más minutos gratis de publicidad electoral en la ley de medios y se la declararon inconstitucional, lo hicimos cuando vinieron con una ley retroactiva del año 48 de colonización y se la declararon inconstitucional. Lo hicimos cuando quisieron subirle los sueldos a unos ministros y otros no y tres veces se lo declararon inconstitucional. Lo hicimos tantas veces y no escucharon", indicó.



"Les advertimos con Pluna: US$ 300 millones; le advertimos con Ancap: US$ 1.000 millones; les advertimos con las regasificadoras; les advertimos con ASSE", agregó.



Bordaberry madura interiormente la posibilidad de volver a presentarse al Senado. El escenario existente en el Partido Colorado no le convence. En las últimas horas ha conversado con algún allegado cercano y baraja la recreación de una lista propia.