Cruce García - Nane: "Es más grave que justifique las violaciones de DD.HH. si son 'violencia civil'"

El ministro de Defensa Javier García respondió este martes a las declaraciones que hizo la senadora frenteamplista Silvia Nane a La Diaria, quien consideró que la apertura de la "Cárcel del Pueblo", sitio de reclusión de Tupamaros que también se usó en dictadura, "significa poner en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil".

Esta mañana, el secretario de Estado retrucó a Nane que su "acusación" en declaraciones al medio de prensa "es agraviante y aún más grave que justifique las violaciones de DD.HH. si son 'violencia civil'".

En ese sentido, subrayó que "torturar, matar, desaparecer es repudiable siempre" y puntualizó que la “Cárcel del pueblo” es una "expresión del brutal terrorismo que asoló la democracia (1972)".



Incluso el ministro dio un paso más e invitó a Nane "y por su intermedio a la Comisión de DDHH del Senado", que ella preside, a "concurrir" a la "Cárcel del pueblo", donde aseguró, "también se violaron brutalmente los DDHH". Remató su mensaje con la frase "¡NUNCA MÁS!", utilizada desde la restauración democrática en gran medida para evitar repetir la violación de derechos humanos que transcurrieron en dictadura (1973-1985).

Invito a la senadora y por su intermedio a la Com de DDHH del senado que ud preside, a concurrir a la “cárcel del pueblo” donde también se violaron brutalmente los DDHH. NUNCA MÁS! — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 12, 2022

Nane declaró al medio de prensa que el terrorismo de Estado "no se puede equiparar (el terrorismo de Estado) con la violencia civil" y dio un paso más al señalar que García "está validando, con su accionar, que la violencia social es lo mismo que el terrorismo de Estado". Esto, aseguró, "no pasó en ningún otro momento histórico".



Además, planteó que esto forma parte de lo que llamó la "restauración histórica” que "va quedando demostrado que no es solamente de Cabildo Abierto: es un pensamiento transversal".