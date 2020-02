Cruce entre futuro ministro de Educación y consejero de Primaria por ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro ministro de Educación Pablo da Silveira tuvo un duro choque con el consejero de Primaria Héctor Florit a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando Florit escribió en Twitter: "La Ley de Urgencia elimina el rango universitario de F. Docente, reserva los postgrados a arreglos del MEC (Ministerio de Educación y Cultura), habilita al director a cooptar sus maestros, condiciona parte del salario a cumplir metas, instala un estatuto paralelo. Todo desprestigia a la escuela pública y Magisterio".

Da Silveira rapidamente le planteó: "Con todo respeto: ni una sola de las cosas que aparece en tu lista es correcta. ¡Vamos a discutir en serio!".

Héctor, con todo respeto: ni una sola de las cosas que aparece en tu lista es correcta. Vamos a discutir en serio! — Pablo da Silveira (@pdasilve) February 10, 2020

Y allí llegó la respuesta de Florit: "Pablo, con el mismo respeto y seriedad.... si no van a existir dos Estatutos simultáneos, si los postgrados van a continuar en la ANEP, si los directores no seleccionarán a los docentes, si no habrán incentivos por cumplir metas, daría tranquilidad que lo informaras!".

"Ya pasamos por eso, Héctor. Ya tuvimos que salir a explicar que la ley de urgente consideración no dice una palabra sobre el Fondo de Solidaridad. De modo que, si pensás que la ley de urgente consideración dice esas cosas, señalá dónde lo dice y dialogamos, tomando siempre como referencia las afirmaciones de tu tuit original", respondió Da Silveira.

Ya pasamos por eso, Héctor. Ya tuvimos que salir a explicar que la LUC no dice una palabra sobre el Fondo de Solidaridad. De modo que, si pensás que la LUC dice esas cosas, señalá dónde lo dice y dialogamos, tomando siempre como referencia las afirmaciones de tu tuit original. — Pablo da Silveira (@pdasilve) February 10, 2020

Y el intercambio siguió. Florit planteó que no se hacía cargo de la confusión sobre el Fondo de Solidaridad, pero planteó que la ley de urgente consideración sí tiene efectos sobre "la carrera docente, la equidad entre las escuelas, la autonomía de ANEP, la eliminación de los Consejos y las facultades de los directores". "Insisto que aclarar los alcances de LUC es necesaria", planteó.

Da Silveira ahondó en su planteo: "Veamos, Héctor: ¿en qué artículo del anteproyecto se dice que se van a eliminar los postgrados de ANEP?".



Veamos, Héctor: en qué artículo del anteproyecto se dice que se van a eliminar los postgrados de Anep? — Pablo da Silveira (@pdasilve) February 10, 2020

La respuesta llegó con capturas de un documento.

Las objeciones están publicadas..... te agrego otras: supresión de los Consejos, de la representación docente, de 10 años de ejercicio para ser consejero, elaboración del plan de la Política Educativa desde el MEC afectando la autonomía..... — Héctor Florit (@florithector) February 10, 2020

Te mando un resumen pic.twitter.com/XNF5Fp5CQp — Héctor Florit (@florithector) February 10, 2020