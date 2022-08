Cruce entre Fancap y Ancap por responsables de colocar la lona del "SÍ" en la refinería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La lona del "SÍ" que apareció colgada en la antorcha de la refinería de La Teja a fines de marzo tiene ahora un nuevo capítulo. El presidente del sindicato de Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, aseguró que se busca "degollar" a dos funcionarios por el episodio y señaló a El País que hubo "presiones" por parte del director Richard Charamelo para "despedir" a los trabajadores "si no aparece un culpable" por lo que ocurrió a días del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Pero el director rechaza dicha situación.

Rodríguez denunció en sus redes sociales este mediodía que Ancap y en especial el director Charamelo le "declararon la guerra a Fancap" y "quieren degollar a dos funcionarios ejemplares por algo que todos sabemos que no hicieron". Asimismo, planteó que si se "ensañan con dos inocentes no tendrán tregua" y los defenderán "con todas" las fuerzas.

En diálogo con El País, Rodríguez manifestó que Ancap dispuso el sumario "excelentes compañeros que no tienen nada que ver" con el hecho. "Ponemos la mano en el fuego" por esos trabajadores, remarcó.



El presidente de Fancap acusó a Charamelo de "presionar" a dirigentes de Fancap de que "si no aparece un culpable podrían llegar a ser despedidos los dos trabajadores", lo que calificó de "repudiable". Consultado por El País por este señalamiento, el director de Ancap señaló que esto "rotundamente no es así".



"Nosotros no estamos inculpando a estos dos trabajadores de ser responsables de subir a la antorcha", puntualizó el director. "Nos preocupa la seguridad y hay dos o tres personas, las que sean, que subieron a la antorcha sabiendo el riesgo de lo que podían ocasionar y que están entre el resto de los trabajadores y que son un riesgo para la empresa, porque esa acción es sabido que pudo haber puesto la integridad del resto de los trabajadores", agregó.



"Nos interesa saber el estado de salud mental de estas personas porque así como subieron con estas pancartas, podrían haber subido con cualquier otra cosa, o puede mañana pasar un atentado en la refinería con las consecuencias que nadie va a querer saber", remarcó en esa línea.



Por otro lado, el presidente de Fancap insistió que "se los quiere culpar de algo que no hicieron", al mismo tiempo que alertó que llevarán adelante las medidas "más duras" que estén a su alcance para "defender" a esos trabajadores.



Charamelo contó que este miércoles de mañana se llevó adelante una reunión de integrantes de Fancap y Ancap. El sindicato, dijo, les planteó una "preocupación" por la situación de los trabajadores que están siendo investigados por este caso.



El informe administrativo de los dos trabajadores "se está manejando a nivel de abogados", dijo Charamelo, y se estima que este pronto en los próximos días. Planteó que aún no se tiene "la definición de si se va a sancionar o no a las personas que de entrada aparecen como los responsables —por lo menos por omisión— de no haber detectado que habían personas extrañas y que subieron" a la antorcha para colgar la pancarta, en referencia a los "encargados de campo" de la refinería.



Ancap inició una investigación administrativa cuando se descubrió la pancarta y se dispuso un sumario administrativo "preventivamente" para ambos trabajadores, así como "se los separó 15 días" de las tareas. "Son los primeros que tenían que haber detectado una situación de gravedad extrema", dijo Charamelo. No pudo determinar si ambos trabajadores están activos ahora ya que solicitaron licencia tiempo atrás.



Por el momento, no tienen conocimiento de qué personas fueron las que efectivamente subieron a la antorcha y colocaron "bolsas y pancartas de 12 metros alrededor de la antorcha que si se hubiesen prendido fuego podían haber hecho un desastre".



Una vez que se cuente con el informe final del caso se tomará una definición por parte del Directorio de Ancap, y a priori "no se descarta nada", dijo el directivo.



"Si ese resultado no termina dando certezas de que estas personas (sancionados) subieron a la refinería, —lo cual creo que no es por la complexión y demás— lo que más nos tendría que preocupar a todos es dónde están los que subieron", subrayó el directivo.