Cruce entre Domenech y Andrade: Justicia, Guerra Fría, Nin Novoa y dictadura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la sesión que tuvo lugar ayer miércoles en el Senado, para tratar el desafuero del senador Guido Manini Ríos, se dieron diversos intecambios entre los legisladores. Sin embargo uno de los que más trascendió fue el cruce entre Guillermo Domenech y Oscar Andrade.

El primero en tener la palabra fue Domenech, quien aseguró: "No tenemos confianza en la Fiscalía, ni en el sistema penal que se ha aprobado aquí en la República", expresó.



"El Frente Amplio tampoco tiene confianza en el sistema judicial, porque si no hubieran votado el desafuero del senador (Rodolfo) Nin Novoa y no lo hizo", agregó en referencia al momento en que el entonces legislador era investigado por falsificación de documentos.

"O sea, que no se rasguen las vestiduras de confianza en la Justicia, tampoco ellos le tienen confianza, si no hubieran votado ese desafuero y se negaron a hacerlo", opinó.



En la misma línea Domenech indicó que acatar no es lo mismo que creer y ejemplificó: "Yo creo en Dios, no creo en la Justicia, la acato y eso es lo que tiene que hacer un republicano y un demócrata".



"Claro que muchos de los que acá se rasgan las vestiduras son partidarios de las peores dictaduras que han existido en la historia del mundo y de nuestro continente. Porque yo rechazo al fascismo, al nazismo, la dictadura de Pinochet, la de Videla y la del Goyo Álvarez, pero también rechazo con la misma vehemencia y la misma fuerza, la dictadura del señor Maduro y no me alegro de que las tanquetas les pasen por arriba a unos ciudadanos venezolanos".

El senador de Cabildo Abierto indicó que también rechaza "con la misma violencia, la mascarada de Fidel Castro que se ha dado el lujo de decir que el régimen democrático nuestro es una pluriporquería", dijo y agregó. "Me encanta la pluriporquería democrática en la que vivimos".



"Así que vamos a ser muy sinceros sobre nuestras convicciones", finalizó el senador.

Seguido de su intervención fue el turno de Andrade, quien decidió responderle al legislador.



"La primera consideración es que no todos los senadores ampararon en los fueros a Nin, pero todos se pronunciaron en que no había mérito para la formación de causa, todos. Acá tengo las actas y no encuentro uno solo de los senadores que opinó en esa discusión de los 30 senadores participaron, que analizado el expediente haya encontrado mérito para la formación de causa", expresó.



"La segunda referencia: a mí me genera una enorme sorpresa que para amparar en los fueros al senador Manini se tenga que recurrir a la Guerra Fría", expresó.



El senador agregó que del aporte de la izquierda así como el aporte del Frente Amplio en la lucha contra la dictadura hay "muchísimo para hablar" y expresó: "Mucha vida entregada, mucha lucha clandestina".



"Además, que quien nos venga a dar cátedra en dictadura haya sido abogado sumariante de docentes es un poco grueso", consideró.

La sesión terminó con el voto en contra del levantamiento de los fueros del líder de Cabildo Abierto con 16 votos negativos contra los 15 que fueron afirmativos.